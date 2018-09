Kim Kardashian hóa thân trong video game

Người đẹp siêu vòng 3 cho biết nhân vật trong trò chơi điện tử có nhiều điểm giống với cô ngoài đời.

Ngôi sao truyền hình thực tế xuất hiện trên trang bìa ấn phấm mới nhất của tạp chí AdWeek với gương mặt lạnh lùng và bộ váy da bó sát ôm chặt lấy cơ thể quen thuộc. Gần đây người đẹp siêu vòng 3 tuyên bố đang phát hành cuốn sách chứa hàng trăm bức ảnh selfie của mình và hợp tác cùng một công ty di động ra mắt video game.

Kim mời làm gương mặt trang bìa của tạp chí "AdWeek".

Trả lời về quá trình bắt tay vào làm trò chơi điện tử này, Kim chia sẻ: "Tôi vừa mới làm mẹ nên khá bận rộn, vì vậy tôi hết sức khắt khe khi lựa chọn làm những điều tôi muốn. Tôi nhận được lời mời cộng tác từ công ty di động Glu Mobile để cho ra mắt một trò chơi điện tử. Tôi hỏi ý kiến ông xã: Anh nghĩ sao về điều này. Chồng tôi thốt lên: "Ôi chúa ơi, em định làm video game sao. Điều này thật tuyệt vời". Vì vậy, chúng tôi quyết định cùng tham gia vào dự án thú vị này. Nhân vật trong trò chơi có nhiều điểm giống với tính cách của tôi và được update liên tục theo cuộc sông của tôi. Chính điều này ít nhiều tạo nên sức hút của trò chơi này".

Nói về nỗi ám ảnh với việc chụp ảnh tự sướng, Kim cho biết: "Nhiều người cho rằng chăm chụp ảnh tự sướng là hành động điên rồ. Nhưng đối với tôi, việc tôi yêu thích chụp hình và đăng chúng lên mạng xã hội để lưu làm kỷ niệm là điều hoàn toàn bình thường, thậm chí khá thú vị. Đó là sở thích, là niềm vui của tôi". Kim tự nhận bản thân là người đầu tiên mở màn cho trào lưu chụp ảnh tự sướng: "Lần đầu tiên tôi selfie là vào năm 1984. Suốt 10 năm, tôi luôn mang theo một chiếc máy ảnh kỹ thuật số cỡ lớn và nghĩ rằng thật thú vị khi chứng kiến quá trình thay đổi của những bức ảnh. Ban đầu là máy ảnh kỹ thuật số, rồi tới những chiếc BlackBerry và giờ là những chiếc smartphone đời mới nhất. Cả một bước tiến vĩ đại của công cuộc selfie. Có thể nói, giờ tôi đã trở thành bậc thầy của chụp ảnh tự sướng".

Tạo hình của Kim trong video game.

Khi được hỏi liệu cô sẽ định gắn bó với show truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians trong bao lâu nữa, Kim trả lời: "Chúng tôi vẫn còn nhiều năm sống ở Chúng tôi luôn nói với nhau, khi mà chương trình này trở nên thực sự điên rồ và không còn thú vị nữa, chúng tôi sẽ dừng lại. Và hiện tại mọi thứ vẫn chưa vượt quá giới hạn".

Tuần trước, gia đình nhà Kardashians vừa ký lại hợp đồng mới trị giá 100 triệu USD với kênh truyền hình E!. Theo hợp đồng, chương trình truyền hình thực tế về nhà Kardashian, đứng đầu là người mẹ Kris Jenner, cùng các chị em của Kim gồm West, Khloe, Kourtney, sẽ được gia hạn thêm 4 năm, trở thành thỏa thuận đắt giá nhất trong lịch sử truyền hình dành cho một chương trình thực tế.



Trần Quỳnh