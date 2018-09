Kim Kardashian hào hứng gặp người giống cô như tạc

Kamilla Osman, 20 tuổi, trông như thể em gái song sinh của 'người đẹp siêu vòng ba'.

Kim và bản sao Kamilla Osman (áo trắng).

Kim Kardashian vừa chia sẻ trên Instagram bức ảnh selfie chụp cùng bản sao giống cô như đúc. Bà mẹ hai con chú thích: "Hãy xem cô gái tôi vừa gặp gỡ - Kamilla Osman! Tôi đã nghe nhiều người nói rằng chúng tôi rất giống nhau! Cô ấy vô cùng ngọt ngào. Thật vui vì được gặp cô ấy".

Theo Mirror, Kim gặp "bản sao hoàn hảo" vào tuần trước khi Kamilla Osman được mời tham gia chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians của gia đình Kim. Cánh săn ảnh cũng đã trông thấy Kamilla đi ghi hình ở Beverly Hills hôm 17/3. Nếu như không phải là fan ruột của Kim Kardashian, hẳn sẽ có rất nhiều người nhầm cô gái này là mỹ nhân nóng bỏng của Mỹ.

Kim và Kamilla Osman trên trường quay vào tuần trước.

Kamilla Osman, 20 tuổi, đến từ Toronto, Canada. Mặc dù mới lập tài khoản Instagram vào cuối năm ngoái nhưng đến giờ Kamilla đã có hơn 200.000 người dõi theo. Kamilla nhanh chóng nổi tiếng trên mạng xã hội vì có gương mặt giống hệt Kim Karashian. Cô cũng sở hữu thân hình đồng hồ cát ấn tượng dù vòng ba không bốc lửa bằng Kim.

Kamilla cho biết, cô giống ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ một cách tự nhiên mặc dù từng phẫu thuật thẩm mỹ: "Tôi chỉ sửa một chút ở mũi và môi. Sửa mũi là vì vấn đề sức khỏe. Mũi tôi bị lệch vách ngăn gây khó thở nên tôi đã phải đi chỉnh lại. Còn về môi, tôi đã bơm từ năm 15-16 tuổi vì muốn có một đôi môi đầy đặn".

Kamilla Osman giống Kim một cách kỳ lạ.

Người đẹp đã rất hạnh phúc khi vô tình giống Kim Kadashian. Cô tâm sự: "Chị Kim là một trong những ngời phụ nữ đẹp nhất thế giới. Tôi rất vui khi mọi người nói rằng chúng tôi giống nhau như hai giọt nước". Tuy nhiên, Kamilla cũng tiết lộ điểm khác biệt trong tính cách giữa hai người: "Chị Kim là người điềm đạm, khiêm tốn và tự chủ, còn tôi lại ồn ào như một 'cơn lốc'. Tôi có một vài năng khiếu trong âm nhạc và thời trang nên hy vọng sẽ sớm phát triển sự nghiệp trong làng giải trí".

Hoài Vũ

