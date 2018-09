Kim Kardashian đã sợ bị hiếp, giết trong vụ cướp ở Paris

Ngôi sao 36 tuổi bật khóc khi lần đầu kể lại sự việc kinh hoàng xảy ra vào tháng 10 năm ngoái.

Tập mới nhất của chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians ghi lại cuộc trò chuyện của Kim Kardashian và các chị em gái về vụ cướp. Đêm 3/10/2016, Kim đã bị 5 người đàn ông đeo mặt nạ, mặc đồ như cảnh sát, cầm súng đột nhập vào phòng khách sạn của cô ở Paris. Trong khoảnh khắc đầu tiên, người đẹp Mỹ đã nghĩ mình sắp bị cưỡng hiếp và sát hại.

Kim kể lại vụ cướp với chị và em gái.

Kim nghẹn ngào kể: "Một trong số chúng dán băng dính vào miệng em để em không la hét và làm những điều khác. Sau đó hắn túm chân em. Em không hề mặc quần áo ngoài chiếc khăn tắm khoác trên người. Hắn kéo em về phía hắn ở cuối giường. Em đã nghĩ 'mình sắp bị hãm hiếp rồi'. Em đã chuẩn bị hết tinh thần đối mặt và sau đó, hắn không làm thế. Hắn quấn băng dính vào hai cổ chân em".

Nỗi khiếp sợ của Kim không dừng ở đó. Nhóm cướp rút súng và chĩa vào đầu cô: "Họ dí súng vào em và em nghĩ rằng đó là khoảnh khắc mà họ hoàn toàn có thể bắn vào đầu em. Em chỉ biết cầu nguyện chị Kourtney sẽ có cuộc sống bình thường sau khi trở về và nhìn thấy thi thể của em trên giường".

Tuy nhiên, sau khi Kim chỉ cho bọn cướp chỗ để chiếc nhẫn đính hôn 4 triệu USD và những món trang sức khác, chúng đã nhốt cô vào nhà tắm và nhanh chóng chuồn đi. Người bạn của Kim ở tầng dưới chạy lên giải cứu cho Kim và gọi cảnh sát.

Khách sạn nơi Kim bị trói và cướp đêm 3/10.

Sau đêm đó, bà xã Kanye West bị chấn động tinh thần và phải mất vài tháng để trở lại cuộc sống bình thường. Vào tháng 1, 17 kẻ tình nghi trong vụ cướp đã bị cảnh sát Paris bắt giữ và thẩm vấn. Nhưng hiện tại, Kim vẫn chưa lấy lại được món trang sức 11 triệu USD của mình.

Sau khi tập phim được phát sóng vào tối 19/3, Kim cảm ơn khán giả đã lắng nghe câu chuyện của mình và chia sẻ rằng, sự cố kinh hoàng đó đã giúp cô trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và "giúp tôi trở thành người tốt hơn".

Kim Kardashian đã sợ bị hiếp, giết trong vụ cướp ở Paris