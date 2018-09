Kim Kardashian bị lộ tính ở bẩn và bừa bộn

Những bí mật nhỏ trong lối sống của Kim và chị em cô được người giúp việc tiết lộ trên tạp chí Star.

Cuộc sống của gia đình nổi tiếng Kardashians hàng ngày đã được chiếu trên show truyền hình thực tế Keeping Up With the Kardashians, kênh E!News của Mỹ. Tuy nhiên phía sau camera vẫn còn rất nhiều điều giấu kín. Mới đây, người giúp việc cũ của gia đình đã bật mí về tính cách và thói quen đặc biệt của ba chị em Kim.

Ba chị em nổi tiếng nhà Kardashian.

Kim Kardashian được miêu tả là một cô nàng rất bừa bộn: "Phòng ngủ và phòng tắm của cô ấy lúc nào cũng bẩn thỉu dù cho chúng đã được dọn dẹp bao nhiêu lần. Mỗi phút Kim bước vào là tất cả mọi thứ lại bừa bãi như một đống rác, giống như một cơn lốc xoáy vừa cuốn qua vậy. Cô ấy để lông mi giả, đồ trang điểm, quần áo ở khắp nơi, từ tủ đồ đến phòng tắm".

Thêm vào đó, người đẹp nóng bỏng còn có thói quen không tẩy trang sạch sẽ trước khi đi ngủ: "Mỗi sáng thức dậy, ga trải giường màu trắng của Kim luôn dính đầy các loại mỹ phẩm và mascara". Người giúp việc kể, bà thay ga trải giường cho Kim mỗi ngày và cô rất thích được ngắm chiếc giường thay ga lụa mới thơm tho, sạch sẽ.

Kim rất thích ga trải giường mới nhưng ngày nào cô cũng làm chúng lem nhem.

Mặc dù "ở bẩn", Kim vẫn được người giúp việc yêu quý bởi cô là một người rất hòa nhã, dễ thương và hào phóng: "Cô ấy cực kỳ khiêm tốn và trong khi chúng tôi lau dọn phòng, cô ấy thường ngồi xuống, trò chuyện vui vẻ". Kim rất hay tặng quà cho người làm và từng tặng một nhân viên chiếc máy tính vào dịp Giáng sinh.

Chị gái Kim, Kourtney Kardashian, có tính cách hoàn toàn trái ngược. Ngôi sao truyền hình thực tế 35 tuổi được miêu tả là một người cực kỳ nghiêm khắc, chỉn chu, khó tính và thích chỉ đạo người khác. Kourtney có lần còn yêu cầu mọi người không được dùng nước hoa vì cô không chịu nổi mùi hương của chúng. Mặc dù giàu có, Kourtney vẫn rất căn ke: "Một lần cô ấy gọi điện tới hai cửa hàng thực phẩm khác nhau để so sánh giá một con gà giết thịt".

Ngôi sao truyền hình thực tế Kourtney Kardashian.

Em gái Kim, Khloe Kardashian, lại rất vui vẻ, tếu táo. Người giúp việc kể, Khloe thích pha trò cười, vui đùa với các nhân viên, nuông chiều các cháu nhỏ và mê tiệc tùng. Khloe thường hay giấu quần áo của Kim để trêu chọc tính bừa bộn của chị gái.

Trong khi đó, hai em gái cùng mẹ khác cha của Kim, người mẫu Kendall và Kylie Jenner là những cô gái nhỏ nhẹ, kín tiếng và không thích giao thiệp: "Họ rất hiếm khi chạy đi chạy lại trong phòng. Hai cô ấy ngồi hàng giờ trên ghế sofa để xem TV".

Bố dượng của Kim, cựu sao điền kinh Bruce Jenner, được đánh giá là người "bẩn nhất trong nhà" với thói quen nhét đồ lót bẩn dưới giường. Tuy nhiên hiện tại, ông Bruce đã ly hôn vợ và chuyển ra sống riêng.

Ông Bruce Jenner và 5 cô con gái nổi tiếng.

Hoài Vũ