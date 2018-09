Kim Kardashian bị lộ thêm phim nóng

Kim xác nhận video giường chiếu là của cô nhưng khẳng định nó là từ cuốn băng cũ.

Kim Kardashian bị tung video vào tối qua.

Tối 21/2, một đoạn video nóng được phát tán trên mạng với cảnh Kim nằm uốn éo khoe ngực trên giường để một người đàn ông cầm camera quay lại. Sự vụ này lập tức được tờ Mirror và một số báo đưa tin với tiêu đề "Kim Kardashian lộ băng sex mới".

Sau khi thông tin này được lan truyền "chóng mặt" trong đêm, đại diện của Kim đã phải lên tiếng phản hồi. "Nó không mới mà là từ cuốn băng cũ", người đại diện giải thích, đề cập tới phim sex từ năm 2007 của Kim với bạn trai cũ - Ray J.

Trang RadarOnline cũng đã đăng tải một phần video với chú thích rằng đây là đoạn phim gốc khêu gợi chưa từng được tiết lộ, cắt từ bộ phim nóng mà công ty Vivid đã mua và sản xuất 10 năm trước.

Kim và Ray J tự quay phim nóng khi hẹn hò vào năm 2003. Đoạn phim sau đó bị rò rỉ và lọt vào tay của ông chủ hãng phim khiêu dâm Vivid.

Năm 2007, hãng phim sex Vivid từng gây chấn động khi phát hành băng sex của Kim Kardashian và Ray J. Kim đệ đơn kiện Vivid nhưng rồi cô đồng ý rút đơn và nhận số tiền 5 triệu USD. Ngay sau đó, Kim và gia đình sản xuất chương trình truyền hình Keeping Up with the Kardashians. Họ lập tức trở thành những ngôi sao truyền hình thực tế nổi nhất nước Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với MC Oprah Winfrey năm 2013, Kim thú nhận, phim nóng thực sự đã giúp cô nổi tiếng mặc dù bản thân rất xấu hổ khi nó bị phát tán. "Chị biết đấy, em nghĩ băng sex chính là cánh cửa giúp em bước vào giới showbiz. Đó là một cách tiêu cực nên em cảm thấy mình phải làm việc chăm chỉ gấp 10 lần để mọi người nhìn thấy thực lực của em", Kim bày tỏ.

