Kim Kardashian bị em trai chửi là 'nham hiểm'

Em trai Kim Kardashian, Rob Kardashian đã dành cho cô chị gái của mình lời nhận xét không dễ chịu cho lắm trong ngày cuối tuần vừa rồi. Trên Instargram, Rob đăng tải bức hình cắt từ bộ phim Gone Girl, trong đó nhân vật chính của bức ảnh là diễn viên Rosamund Pike - trong vai một cô gái mưu mô và tàn ác, với thân hình đầy máu me sau khi giết người tình. Kèm theo bức hình, Rob biết: "Đây là chị gái tôi Kim, đồ khốn kiếp trong Gone Girl... ". (“This is my sister kim, the bitch from Gone Girl…").

Cậu em ruột 28 tuổi của Kim, Rob Kardashian từng tham gia trong show truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians, nhưng đã rút lui khỏi chương trình và "mất tăm" suốt vài tháng qua. Bất chấp tin đồn rằng hai chị em không nhìn mặt nhau vì những mâu thuẫn riêng, một nguồn tin vẫn khẳng định: Rob gặp vấn đề về cân nặng và rất căng thẳng bởi điều đó, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra giữa cậu ấy và chị gái. Trong khi đó, một tờ báo khác lại đưa tin, Rob phát ốm vì sở thích khoe khoang của cô chị: "Cậu ấy khó chịu khi chị gái và chồng suốt ngày khoe khoang sự giàu có, trong khi Kim nổi đóa lên và mắng em không chịu giảm cân nào. Rob nghĩ rằng Kim quan tâm đến cậu ấy hời hợt bề ngoài, và thế là cậu ấy quyết định ra đi". Thậm chí, trong tiệc sinh nhật của mình, Rob cũng không mời Kim tới dự, dù mời hai chị gái Kourtney và Khloe.

Trước những lời chửi rủa của em trai, Kim Kardashian quyết định giữ im lặng và dành cả ngày cuối tuần để cùng chồng và con gái đi biển.

Nguyễn Hương