Kim Kardashian bị chồng giục sinh con thứ ba

Rapper Kanye West muốn vợ đẻ thêm cho 'vui cửa vui nhà' nhưng Kim từ chối vì những nỗi sợ tế nhị.

Kanye West muốn có nhiều con.

Vợ chồng Kim Kardashian và Kanye West đã có hai nhóc tỳ, con gái 3 tuổi và con trai 7 tháng tuổi. Giống như nhiều ông bố khác, Kanye rất yêu con và muốn có thêm nhiều nhóc để gia đình đông vui.

Kim tâm sự với anh rể trong chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians hôm thứ 2: "Kanye suốt ngày nói về chuyện sinh đứa nữa, ngay vừa tuần trước thôi anh ấy cũng đề cập tới chuyện này". Tuy nhiên, người đẹp 35 tuổi một mực phản đối ý tưởng của chồng: "Em đã bảo với anh ấy là em sẽ không mang bầu lần nữa đâu. Em sợ tầng sinh môn của mình sẽ không bao giờ trở lại trạng thái cũ. Nó giống như một ngôi nhà trống trải vậy. Kanye thì bảo rằng anh ấy vẫn cảm thấy không có gì khác".

Anh rể Kim - doanh nhân Scott Disick - đã có 3 đứa con với Kourtney Kardashian. Scott cố gắng động viên cô em vợ: "Anh nghĩ rằng mình và Kanye không mấy quan tâm đến điều đó". Tuy nhiên lời chia sẻ này cũng không thay đổi được quyết tâm chỉ sinh 2 con của Kim.

Gia đình hạnh phúc của Kim trong kỳ nghỉ vào tháng 6.

Không chỉ vì nỗi lo hỏng chỗ ấy, Kim thực sự còn sợ những mối nguy hiểm đe dọa tính mạng trong quá trình mang bầu và sinh con. Hai lần mang nặng đẻ đau trước, cô đều bị nguy cơ tiền sản giật, huyết áp cao, tiểu đường thai kỳ và nhau cài răng lược (rau bám quá sâu vào thành tử cung). Sau khi Kim sinh con trai vào tháng 12 năm ngoái, bác sĩ khuyên cô không nên "liều mạng" mang bầu lần nữa.

Hoài Vũ