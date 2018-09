Kim Kardashian bị chỉ trích khi khoe ảnh hở hang dù đã là mẹ 3 con

Thay vì chuyên tâm với vai trò chăm con nhỏ, ngôi sao 37 tuổi lại liên tiếp đăng hình khoe thân trên mạng xã hội.

Tối 29/1, Kim Kardashian gây bão trên Instagram và Twitter với loạt ảnh để lộ da thịt táo bạo. Trong một bức ảnh, bà xã Kanye West còn phơi cả bầu ngực nảy nở trước ống kính. Bên cạnh những lời khen thân hình nóng bỏng của Kim, không ít ý kiến góp ý cô hãy biết tiết chế hơn khi đã là mẹ của ba đứa con.

Kim khoe thân trên mạng xã hội.

"Tôi không muốn phán xét bạn nhưng hãy nhớ là bạn đã có 3 con. Chúng sẽ nghĩ sao khi nhìn thấy những bức ảnh không thích hợp này?", "Chúng tôi ngưỡng mộ sự sexy của bạn, nhưng bạn đã là mẹ 3 con", nhiều fan bình luận.

Một tuần trước, Kim cũng đăng bức ảnh ngực trần khi con gái mới chào đời được 5 ngày (nhờ người mang thai hộ). Người đẹp chưa hề tiết lộ hình ảnh nào của em bé, thay vào đó là hàng loạt bức ảnh gợi cảm của chính cô tràn ngập trên Instagram. Nhiều người chỉ trích Kim quá ám ảnh về vẻ đẹp của bản thân, không giống như những bà mẹ "bỉm sữa" có con vừa lọt lòng.

Bà xã Kanye West chăm chỉ đăng ảnh mát mẻ của bản thân thay vì hình ảnh chăm con nhỏ.

Kim dường như cũng không gác lại công việc để chuyên tâm ở nhà chăm sóc em bé. Cô vẫn miệt mài quảng bá dòng nước hoa mới, đi chụp ảnh quảng cáo và quay phim cho show truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Nhờ người mang thai hộ nên Kim không phải mất thời gian dài ở cữ và kiêng khem, giảm cân như hai lần sinh trước.