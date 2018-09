Kim dịu dàng với tóc dài, Kayne âu yếm hôn con gái cưng

Con gái mới gần 2 tuổi nhưng Kim và chồng đã mong ngóng sinh thêm con. Tuy nhiên, trong tập gần đây nhất của chương trình "Keeping Up With The Kardashian", Kim được bác sĩ thông báo khó có thể sinh con lần 2 và nên cân nhắc tìm người mang thai hộ. Nữ diễn viên vô cùng bàng hoàng và thất vọng nhưng Kim cho biết cô sẽ không từ bỏ hy vọng tự mình sinh thêm con chứ nhất quyết không nhờ người đẻ thuê.