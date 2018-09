Kim bật khóc khi nhắc lại vụ cướp 11 triệu USD ở Paris

Ngôi sao truyền hình Mỹ lần đầu tiên trải lòng về đêm kinh hoàng 3 tháng trước, nơi cô bị 5 tên cướp còng tay và dí súng vào đầu.

Sau một thời gian dài tạm lánh showbiz, Kim Kardashian đã trở lại quay show truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians cùng cả gia đình. Trailer giới thiệu tập mới nhất hé lộ những chia sẻ của Kim về vụ cướp và nỗi ám ảnh của cô suốt những ngày tháng sau đó.

Kim nghẹn ngào nhớ lại vụ cướp ở Paris.

Kim nức nở kể lại: "Họ đã định bắn tôi từ sau lưng. Không có cách nào thoát ra được". Trong vòng tay an ủi của mẹ và các chị em gái, Kim tâm sự: "Chuyện đó đã khiến tôi rất buồn mỗi khi nghĩ đến".

Đêm 2/10, 5 tên cướp đột nhập vào phòng Kim trong khách sạn ở Paris. Chúng đeo mặt nạ, dí súng vào đầu cô. Kim la hét xin tha mạng vì cô còn có hai đứa con nhỏ ở quê nhà. Toán cướp liền dán băng dính vào miệng Kim, còng tay và nhốt cô vào nhà tắm, sau đó chúng vơ vét hết trang sức và tiền mặt trị giá lên tới 11 triệu USD.

Cảnh sát Paris hiện chưa vẫn tìm ra nhóm cướp tấn công Kim.

Kim bị chấn động tinh thần mất một thời gian dài, cho đến cuối tháng 11, cô mới tái xuất đi dự sự kiện cùng gia đình Kardashian. Tuy nhiên đúng ngày hôm đó, chồng cô - rapper Kanye West bị căng thẳng thần kinh phải nhập viện. Trailer tập phim truyền hình thực tế quay lại khoảnh khắc cô bàng hoàng khi nghe tin chồng đi viện: "Xin đừng khiến tôi khiếp sợ lần nữa? Điều gì đang xảy ra vậy". Cô bắt đầu bật khóc và sau đó nhanh chóng quyết định lên máy bay trở về Los Angeles: "Tôi nghĩ anh ấy đang rất cần tôi. Tôi phải về nhà luôn".

Ngôi sao 36 tuổi bàng hoàng khi nhận điện thoại báo tin chồng gặp chuyện.

Show truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians dự kiến lên sóng vào tháng 3. Chương trình này vốn tạm dừng từ tháng 10 ngay sau khi Kim bị cướp. Các thành viên trong đại gia đình Kardashian đều ủng hộ Kim và chờ cô ổn định tinh thần trước khi bắt đầu quay tiếp.

