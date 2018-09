Kim bán nude hóa thân thành Marilyn Monroe

Người đẹp siêu vòng 3 tiếp tục khoe thân trên ấn phẩm mới của tạp chí Vogue của Brazil số ra tháng 6.

Kim Kardashian là một nghệ sĩ luôn biết cách hâm nóng tên tuổi bằng những bộ ảnh "bỏng mắt". Mới đây, ngôi sao truyền hình thực tế được mời xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vogue Brazil số ra tháng 6. Trong ảnh, Kim nổi bật với mái tóc ngắn bạch kim được uốn xoăn nhẹ, diện croptop đen chỉ để lộ vòng eo con kiến.

Kim trên bìa tạp chí Vouge Brazil.

Bộ ảnh được thực hiện từ cách đây hơn 2 tháng, trong lúc người đẹp siêu vòng 3 còn để tóc ngắn và nhuộm màu cá tính. Tạp chí này giải thích lý do chọn vợ rapper Kanye West làm gương mặt trang bìa: "Đây là ấn phẩm thứ 2 của tháng 6 với chủ đề ca ngợi vẻ đẹp hình thể. Kim Kardashian - nữ hoàng thảm đỏ là hình mẫu lý tưởng nhất mà chúng tôi nghĩ tới".

Bà mẹ một con cũng không ngại cởi áo thực hiện bộ ảnh sexy cho Vogue Brazil. Ngoài ảnh trang bìa, tạp chí này cũng tiết lộ 2 trong số nhiều hình ảnh nóng bỏng của Kim sẽ được đăng tải trong thời gian tới. Ngôi sao 34 tuổi được trang điểm theo phong cách của biểu tượng nhan sắc Hollywood Marilyn Monroe, bán nude gợi cảm. Đây không phải lần đầu tiên Kim khoe thân trên tạp chí. Người đẹp từng thổ lộ về sở thích chụp ảnh nude trên show truyền hình thực tế Keeing Up With The Kardashian: "Tôi muốn khỏa thân để lưu lại những khoảnh khắc mát mẻ, những bức hình tuyệt đẹp của cơ thể".

Người đẹp siêu vòng 3 bán nude gợi cảm.

Là ngôi sao đình đám nhất nhì showbiz Mỹ nhưng Kim Kardashian hàng ngày cũng phải đối mặt với không ít "gạch đá" của antifan. Nhiều người ghen tị cũng như xem thường sự thành công của ngôi sao truyền hình thực tế vì cho rằng cô chỉ biết cởi áo khoe thân. Tuy nhiên, Kim từng chia sẻ cuộc sống hiện tại của cô không phải tự nhiên mà có được: "Tôi nghĩ quan niệm sai lầm nhất mà người khác nghĩ về tôi là tôi không cần làm việc chăm chỉ mà vẫn có mọi thứ một cách dễ dàng. Tôi muốn chứng minh họ đã sai. Tôi chỉ sống đúng với chính mình và làm những thứ tôi cần làm. Tôi tự hào về điều ấy".

Trần Quỳnh