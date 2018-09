Khởi động dự án 'Train To Busan' phiên bản Hollywood

Đạo diễn James Wan nổi tiếng với loạt phim 'Conjuring' sẽ là người trực tiếp dàn dựng phiên bản làm lại của bom tấn Hàn Quốc.

Sáng 26/9, Empire Online đưa tin, phim kinh dị Hàn Quốc Train To Busan (tựa phim phát hành tại Việt Nam Chuyến tàu sinh tử) chính thức được khởi động dự án làm lại tại Hollywood. Đạo diễn James Wan và biên kịch Gary Dauberman được chỉ định làm người dàn dựng.

Nam chính Gong Yoo (trái) trong vai người cha đơn thân của phim Train To Busan. Ảnh: IMDb

Train To Busan ra mắt năm 2016, kể về cuộc chiến chống lại đại dịch zombie của hai cha con cùng nhiều hành khách trên một chuyến tàu từ Seoul tới Busan. Bộ phim nhận 7,5/10 điểm từ chuyên trang đánh giá phim IMDb, ra mắt ấn tượng ở LHP Cannes, thu về hơn 87,5 triệu USD trên toàn cầu và tạo thành cơn sốt khắp châu Á.

Trailer phim 'Train to Busan' Trailer phim Train To Busan

Theo The Hollywood Reporter, khi kịch bản gốc Train To Busan được chào bán tại Mỹ vào tuần trước, nhiều hãng phim lớn cùng vào cuộc đấu thầu. Vượt qua các "ông lớn" Universal, Paramount, Netflix..., công ty New Line đã giành được bản quyền làm lại. Đây là đơn vị sở hữu loạt phim Conjuring, cũng là hãng phim nơi James Wan đang làm việc.

James Wan là nhà làm phim người Australia gốc Malaysia. Anh từng làm đạo diễn The Conjuring, Insidius, Furious 7 và Aquaman sắp ra mắt cuối năm nay. Ngoài ra, anh còn tham gia sản xuất một số phim kinh dị ăn khách như The Nun, Annabelle...

Đạo diễn James Wan chỉ đạo diễn xuất cho nữ diễn viên Vera Farmiga trên trường quay The Conjuring 2. Ảnh: Slash Film

Phong Kiều