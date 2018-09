Khiếp sợ Hollywood, Lindsay Lohan ra nước ngoài sống

'Cô nàng rắc rối' vừa mở câu lạc bộ đêm thứ hai mang tên Lohan ở Hy Lạp.

Lindsay Lohan và người bạn trước hộp đêm mới của cô ở Mykonos, Hy Lạp.

Hộp đêm Lohan Beach House được khai trương ở hòn đảo thơ mộng Mykonos vào cuối tuần qua. Lindsay Lohan cũng là người đồng sở hữu Lohan Nightclub ở thành phố Athens, thành lập vào tháng 10/2016. Triệu phú trẻ người Hy Lạp, Dennis Papageorgiou, chính là người bỏ tiền đầu tư cho các câu lạc bộ đêm này.

Lindsay trông rất vui tươi và hạnh phúc trong ngày khai trương hôm 27/5. Cô dành thời gian tiếp đón bạn bè và mở tiệc mừng trên bãi biển Mykonos. Nữ diễn viên 31 tuổi sẽ trải qua mùa hè bận rộn ở Hy Lạp để quản lý các hộp đêm mang tên mình.

Lilo bên "đối tác làm ăn" - triệu phú Hy Lạp Dennis Papageorgiou.

Khi không làm việc ở xứ sở của các vị thần, Lilo sẽ tới Dubai. Ngôi sao Mean Girls định cư ở thành phố của Các tiểu vương quốc Ảrập từ năm 2016 sau khi hủy hôn với triệu phú người Nga, Egor Taravasov. Theo Us Weekly, Lindsay đang sống ở nhà nữ diễn viên Những bà nội trợ New York Jill Zarin tại Dubai. Chồng của Jill qua đời vào đầu năm nay vì căn bệnh ung thư trong khi con gái cô đã đi du học ở London, bởi vậy nữ diễn viên mong muốn Lindsay ở cùng để bầu bạn.

Lindsay Lohan đã không còn thiết tha quay về Los Angeles, nơi cô đã trải qua những năm tháng tuổi trẻ lừng lẫy và cả những chuỗi ngày dài lao đao vì nghiện ngập, tù tội. Trong cuộc phỏng vấn gần đây tại chương trình The Kyle and Jackie O radio show, Lindsay tâm sự: "Tôi rất khiếp sợ mỗi khi nghĩ đến cảnh về Los Angeles. Ngay khi bước xuống sân bay, nỗi sợ hãi đã bao trùm lên tôi". Lilo sợ các tay săn ảnh bao vây chụp hình và báo giới Hollywood chỉ chờ có dịp lại khơi lên quá khứ rắc rối của mình.

Nữ diễn viên Mỹ trải lòng về cuộc sống mới ở Dubai: "Tôi tìm thấy ở đó cuộc sống bình lặng, không paparazzi, không camera. Điều này có ý nghĩa rất lớn với tôi. Tôi thực sự hạnh phúc khi sống ở một nơi mà khi bước ra ngoài đường, tôi không hề phải lo lắng".

Lindsay khám phá sa mạc ở Dubai cùng bạn bè

Một người bạn của Lilo chia sẻ trên Us Weekly, dù sống ở Dubai, nữ diễn viên vẫn chăm chỉ tìm kiếm kịch bản phim phù hợp và viết ý tưởng cho các show truyền hình thực tế. Ngoài ra, Lindsay còn làm người phát ngôn cho Lawyer.com - trang thông tin giúp đỡ người tiêu dùng tiếp cận các dịch vụ pháp lý ở Mỹ, Canada và Anh. Cô cũng tích cực tham gia hoạt động nhân đạo trợ giúp những người tị nạn ở Syria.

Hình ảnh Lindsay trong vai trò người phát ngôn của Lawyer.com.