Khi các sao nữ ngưỡng mộ nhan sắc của nhau

Người mẫu Brooklyn Decker lại thú nhận cô từng thốt lên kinh ngạc khi ngắm Jennifer Aniston trên trường quay phim "Just Go With It". Brooklyn cực kỳ ấn tượng với vẻ gợi cảm, khỏe khoắn và kỹ năng tập yoga của Jen.