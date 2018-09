Khi các sao Hollywood bị sàm sỡ trên thảm đỏ

Pha sàm sỡ lộ liễu nhất của Vitalii là xông vào hôn nam diễn viên Will Smith tại lễ ra mắt phim "Men In Black 3" ở Nga. Will đã rất sốc và phải cố gắng né tránh để anh chàng này không hôn vào môi của mình. Tài tử da màu tức giận cho Vitalii một cái tát cảnh cáo.