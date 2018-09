Khán giả Britain's Got Talent bất bình vì có quá nhiều tiết mục nước ngoài

Nhiều khán giả Anh bày tỏ sự thất vọng sau chương trình phát sóng hôm 5/5 khi có tới 2 tiết mục thi tài năng đến từ châu Á.

Britain's Got Talent năm nay trở nên nổi tiếng hơn khi chào đón nhiều màn trình diễn ly kỳ, độc đáo của các thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, sau buổi phát sóng tối thứ 7 trên kênh ITV, nhiều người xem bắt đầu tỏ ra không hài lòng vì chương trình ngày càng có nhiều tiết mục nước ngoài. Riêng trong đêm thi này có tới 2 màn trình diễn ảo thuật của vợ chồng nghệ sĩ Hàn Quốc và một nghệ sĩ Malaysia. Cả hai tiết mục đều gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo và được đi tiếp vào vòng trong.

Cặp nghệ sĩ Hàn Quốc biểu diễn tại Britain's Got Talent.

Một khán giả bình luận trên Twitter: "Tôi không hiểu tại sao những người không định cư tại Anh tại được tham dự Britain's Got Talent. Chỉ vừa xem tiết mục rất hay của hai nghệ sĩ người Hàn Quốc nhưng họ không hề sống ở Anh. Người Anh không có đủ tài năng hay sao mà phải mời người Hàn Quốc đến?".

Một người khác viết: "Tại sao Britain's Got Talent được gọi là cuộc thi tìm kiếm tài năng Anh?... Một nửa thí sinh dự thi không sống ở Anh!". Cùng ý kiến này, những khán giả khác bày tỏ: "Tôi nghĩ Britain's Got Talent nên đổi thành World's Got Talent" hay "Tôi không phản đối khi những người nước ngoài thi Britain's Got Talent vì họ trình diễn rất hay nhưng nếu họ chiến thắng, về cơ bản đó có được gọi là tài năng của người Anh hay không?"...

Trước những ý kiến này, đại diện của chương trình lên tiếng giải thích: "Britain's Got Talent có nhiều tài năng trong nước và phát triển ở nước ngoài. Đã có những thí sinh trong quá khứ minh chứng cho sự thành công trên khắp thế giới như Susan Boyle và Paul Potts, bởi vậy nhiều nghệ sĩ ngoại quốc muốn thử sức tại chương trình tìm kiếm tài năng ở Anh".

Cặp nghệ sĩ người Hàn Quốc Ellie và Jeki trước khi trình diễn tiết mục ảo thuật cũng phát biểu: "Britain's Got Talent là chương trình được yêu thích bởi khán giả trên khắp thế giới!". Màn trình diễn thay trang phục trong chớp mắt của họ đã nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của toàn bộ khán giả ở trường quay và hàng triệu người xem qua mạng cũng đã ủng hộ cặp đôi này.

Quốc Cơ và Quốc Nghiệp biểu diễn trong chương trình Britain's Got Talent, phát sóng hôm 21/4.

Trước đó cũng tại Britain's Got Talent 2018, màn trình diễn của hai anh em đến từ Việt Nam, Quốc Cơ và Quốc Nghiệp đã gây kinh ngạc cho ban giám khảo và hàng triệu khán giả với tiết mục chồng đầu đi trên bậc thang. Quốc Cơ và Quốc Nghiệp cho biết, hai anh em đã được ban tổ chức Britain's Got Talent mời đến trình diễn. "Britain's Got Talent đã trực tiếp gửi lời mời và thuyết phục, đài thọ mọi chi phí cho anh em tôi sang Anh dự thi. Sau khi đắn đo suy nghĩ, tôi và Nghiệp quyết định thử sức. Thực chất chúng tôi chỉ muốn giới thiệu bản thân và biểu diễn cho khán giả quốc tế xem khả năng làm xiếc của người Việt chứ không định tranh giải gì cả. Dù bây giờ lọt vào vòng trong nhưng anh em tôi vẫn cân nhắc chưa quyết định sẽ thi tiếp hay không. Hiện tại công việc của chúng tôi ở Việt Nam cũng khá bận và còn lịch trình lưu diễn nước ngoài nữa. Tôi thấy vui vì tạo được ấn tượng tốt với bạn bè quốc tế", Quốc Cơ chia sẻ.