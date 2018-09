Kendall Jenner trở thành siêu mẫu kiếm tiền giỏi nhất thế giới

Theo thống kê của tạp chí Forbes, Kendall Jenner là người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới trong năm 2017. Người đẹp 22 tuổi đã xuất sắc vượt qua Gisele Bundchen sau 15 năm siêu mẫu Brazil chiếm ngôi vị đầu bảng. Kendall đã kiếm được 22 triệu USD, cao gấp hơn 2 lần so với năm 2016. Bên cạnh các show diễn thời trang khắp thế giới, Kendall còn làm gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng như Adidas, Estee Lauder. Cô cũng là ngôi sao trong chương trình truyền hình thực tế "Keeping Up With the Kardashians" và kinh doanh dòng thời trang riêng với cô em Kylie Jenner.