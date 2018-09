Kendall Jenner rầu lòng trước hình hài phụ nữ của bố

Siêu mẫu 19 tuổi thú nhận, cô cảm thấy như bố đã ra đi mãi mãi sau khi ông chuyển đổi giới tính.

Bruce Jenner - ông bố của gia đình nổi tiếng Kardashian từng gây sốc vào đầu năm nay khi phẫu thuật chuyển giới. Vợ cũ và các con ông, đặc biệt là cô con gái xinh đẹp Kendall, đã phải đấu tranh tư tưởng một thời gian dài mới chấp nhận được sự thật này.

Kendall chia sẻ cảm xúc về hình ảnh chuyển giới của bố trong chương trình truyền hình thực tế.

Kendall đã chia sẻ về nỗi khổ tâm của cô trong chương trình thực tế Keeping Up With the Kardashians. Trong thước phim này, cô thổ lộ với chị gái cùng mẹ khác cha Khoe Kardashian: "Em đã không dám gặp Caitlyn (tên mới của bố Kendall). Chắc chắn đó không phải là điều dễ dàng quen được. Em có cảm giác khi chính thức gặp 'người phụ nữ ấy', bố sẽ ra đi mãi mãi. Đó là nỗi sợ em đang chất chứa trong lòng và cũng là lý do vì sao phải mất một thời gian dài em mới có thể gặp cô ấy".

Kendall thú nhận, cô đã biết bố muốn làm phụ nữ từ lâu vì thi thoảng cô bắt gặp bố trong hình hài phụ nữ: "Tôi đã biết điều đó từ khi còn nhỏ. Bố chưa bao giờ xác nhận với tôi, nhưng tôi đã biết từ lâu rồi. Thi thoảng bố cũng nói người phụ nữ ấy là bố. Tôi cảm thấy đau buồn như mất đi người thân. Bố vẫn là bố thôi nhưng ông không còn trong hình hài trước nữa. Giờ ông vẫn để tôi gọi là 'bố' - đó là điều nhỏ nhoi cuối cùng về bố tôi còn giữ được".

Kendall và bố trước khi ông Bruce chuyển giới.

Người đẹp đại diện cho hãng Lancome rớm lệ kể lại kỷ niệm với bố thuở trước: "Bố là người tuyệt vời nhất tôi từng biết. Tôi không thể nào mong muốn một người bố tốt hơn thế nữa. Ông dạy tôi đạp xe, dạy tôi mặc đồ tomboy, lái xe đưa chị em tôi tới trường và luôn là người đầu tiên đứng xếp hàng đón chúng tôi".

Kendall Jenner cùng Kylie Jennfer là hai con gái ruột của ngôi sao chuyển giới Caitlyn Jenner và nữ diễn viên truyền hình thực tế Kris Jenner. Bố mẹ của chị em người mẫu xinh đẹp này ly hôn năm 2014 và một năm sau, bố họ tới Thái Lan phẫu thuật thành phụ nữ.

Kendall phải mất một thời gian dài mới dám gặp bố trong hình hài phụ nữ.

Hoài Vũ