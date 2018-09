Kế hoạch tái hợp Spice Girls thất bại vì Victoria Beckham

Vic được cho là từ chối đi lưu diễn dù các thành viên khác nỗ lực thuyết phục và được đề nghị mức cát-xê 40 triệu USD.

Hồi tháng 2 năm nay, 5 cô gái Spice Girls cùng quản lý cũ Simon Fuller có cuộc hội ngộ tại nhà của Geri Halliwell ở London để bàn về dự án mới. Khi đó, "Posh" Victoria tiết lộ với MailOnline rằng nhóm đã thảo luận về "những cơ hội mới thú vị cùng nhau" và "có nhiều khả năng sẽ một lần nữa trở lại là những cô gái Spice Girls như ngày xưa".

Spice Girls trong cuộc hội ngộ hôm 2/2.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất tờ The Sun đăng tải, kế hoạch tái hợp đi lưu diễn của nhóm đã đổ bể sau khi Victoria Beckham từ chối tham gia. Một nguồn tin bên trong tiết lộ hôm 16/6: "Nhóm Spice Girls đang xáo trộn. Trong khi Victoria luôn khăng khăng rằng cô không muốn đi lưu diễn, các thành viên khác lại tin rằng Simon Fuller có thể thuyết phục cô tái hợp. Họ đã được đề nghị mức thù lao 150 triệu bảng Anh với đêm trình diễn mở màn ở Wembley. Thậm chí Mel C, người ban đầu khá miễn cưỡng tham gia, đã ký hợp đồng (với công ty tổ chức tour Live Nation). Tuy nhiên đến giờ Simon vẫn không thể thuyết phục được Victoria nhận lời khiến các thành viên khác cảm thấy rằng anh chỉ lợi dụng họ để tìm lại danh tiếng".

Tuần trước, 5 thành viên cũng đã gặp mặt để tiếp tục thảo luận nhưng không đạt được thỏa thuận nào. Mel C, Mel B, Geri Horner và Emma Bunton được cho là đang rất thất vọng vì sự khước từ của Victoria có thể khiến họ tuột mất hợp đồng đắt giá 30 triệu bảng Anh mỗi người (40 triệu USD). Đặc biệt, Mel C và Mel B đang rất khó khăn về tài chính. Công ty thu âm Red Girl Records của Mel C đang nợ 800.000 bảng Anh còn Mel B kiệt quệ tài sản sau vụ ly hôn "bão tố" với nhà sản xuất phim Stephen Belafonte năm ngoái và chỉ còn gần 1.000 bảng trong tài khoản ngân hàng.

Spice Girls đã tan rã 17 năm và Posh là người không hứng thú tái hợp biểu diễn nhất.

Trong những năm qua, Victoria Beckham luôn là người không mặn mà với việc tái hợp nhóm Spice Girls nhất. Cô đã từ bỏ sự nghiệp ca hát từ lâu và tập trung phát triển công việc thiết kế, kinh doanh thời trang. Vic cũng có cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên chồng và 4 người con. Từ khi nhóm tan vỡ vào năm 2001, bà xã David Beckham chỉ nhận lời tái hợp vỏn vẹn hai lần với 4 thành viên còn lại là trong show diễn năm 2007 và tại Thế vận hội London năm 2012.

Màn trình diễn của nhóm tại lễ bế mạc Thế vận hội London năm 2012

