Katy Perry từng nghĩ đến cái chết sau khi ly hôn

Cuộc hôn nhân với tài tử Russell Brand đổ vỡ chóng vánh đã khiến Katy rơi vào trạng thái suy sụp, tuyệt vọng.

Ca sĩ Katy Perry.

Vào một ngày tồi tệ của tháng 12/2011, Katy Perry nhận được tin nhắn đề nghị ly hôn của chồng là nam diễn viên người Anh, Russell Brand. Rusell thậm chí không muốn gặp mặt Katy lần cuối để nói lời chia tay. Cú sốc này đã khiến nữ ca sĩ Part of Me vô cùng đau khổ, chán chường. Cô gọi đó là "thời kỳ đen tối nhất cuộc đời".

Trong cuộc trò chuyện tại talkshow The Project của Australia, Katy Perry mở lòng chia sẻ về khoảng thời gian hậu ly hôn, khi mà cô đã định kết liễu cuộc đời: "Đôi khi bạn có thể mù quáng vì những cảm xúc cực đoan. Tôi đã rất suy sụp, rất buồn chán và nghĩ đến việc tự vẫn. Nhưng may mắn, đó chỉ là những ý nghĩ, chưa bao giờ biến thành hành động".

Katy và Russell Brand có cuộc hôn nhân ngắn ngủi 14 tháng.

Sau những ngày khủng hoảng, Katy đã viết ca khúc By the Grace of God để thể hiện cuộc đấu tranh chống lại cái tôi yếu mềm, tuyệt vọng. Cô bày tỏ: "Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình bởi tôi biết có rất nhiều người khác cũng đã trải qua những cảm xúc giống như tôi. Bạn từng cảm thấy mình là người duy nhất trên thế gian phải chịu đựng nỗi đau này, nhưng khi nghe ca khúc, bạn sẽ nghĩ: Ồ, cô ấy đã vượt qua được, vậy thì mình cũng sẽ vượt qua".

Trong cuộc phỏng vấn vào năm ngoái, Katy cũng chia sẻ rằng, cô đã vùi mình trong phòng suốt 2 tuần liền sau khi ly hôn và tìm đến rượu để giải sầu. Kết quả là nữ ca sĩ phải đăng ký một chương trình cai nghiện rượu.

Đầu năm nay, Katy lại trải qua một lần đổ vỡ khác khi chia tay nam ca sĩ John Mayer sau 2 năm hẹn hò. Mặc dù từng yêu John cuồng say nhưng Katy không còn là cô gái thất tình yếu đuối như trước. Nữ ca sĩ hiện là cô nàng độc thân vui vẻ, vừa tổ chức tiệc sinh nhật tưng bừng với bạn bè để chào đón tuổi 30 vào ngày 25/10.

Hoài Vũ