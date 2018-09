Katy Perry phản hồi về loạt ảnh bạn trai ôm ấp Selena Gomez

Nữ ca sĩ không hề nổi giận mặc dù Orlando Bloom và Selena bị lộ ảnh tình tứ trong quán bar.

Ảnh Selena quấn quýt bên Orlando tại quán bar.

Sau khi trang TMZ tung loạt ảnh Orlando Bloom và Selena Gomez ôm xiết nhau trong câu lạc bộ đêm ở Las Vegas vài hôm trước, nhiều người cho rằng tài tử Chúa nhẫn đã phũ phàng lừa dối và bỏ rơi bạn gái Katy Perry. Những hình ảnh này cũng khiến các fan rất sửng sốt bởi chỉ một tuần trước đó, Orlando và Katy vẫn say đắm bên nhau. Cuối tuần qua, trong lúc Orlando vui vẻ ở Las Vegas với Selena Gomez cùng nhóm bạn thì Katy Perry một mình ở Los Angeles.

Katy và Orlando vẫn dính như sam tại Met Gala ở New York hôm 2/5.

Sáng qua, Katy Perry đăng lời bài hát Is that all there is của Peggy Lee về một cô gái tan vỡ trái tim khi bị bạn trai bỏ rơi. Dòng chia sẻ này khiến các fan nghĩ rằng cô đang mượn bài hát để nói lên nỗi lòng đau khổ của mình. Tuy nhiên, vào buổi tối, Katy đã lên tiếng bác bỏ tin đồn Orlando phản bội cô.

Nữ ca sĩ viết: "Thay vì tốn hơi sức và thị lực vào một thuyết âm mưu ngớ ngẩn, các bạn hãy xem thứ hay ho này". Cô dẫn theo đường link bài viết trên tạp chí Time về hoạt động từ thiện của Orlando Bloom cùng với tổ chức Unicef. Bên cạnh đó, Katy cũng đính kèm hashtag "Đừng cho con quái thú ăn", ám chỉ việc độc giả đừng tin những gì mà truyền thông viết.

Dòng tweet bác bỏ tin đồn bị Orlando lừa dối của Katy Perry.

Điều bất ngờ là ngay sau đó, Selena Gomez đã chia sẻ đường link dòng tweet của Katy Perry với biểu tượng ủng hộ. Selena còn viết: "Hãy giết họ bằng sự tử tế. Một ngày nào đó họ sẽ phải cười mà thôi!".

Từ trước tới nay, Selena Gomez luôn khẳng định cô và Orlando chỉ là bạn. Những dòng tweet vui vẻ giữa cô và Katy Perry càng như lời minh chứng không có chuyện Selena "giật bạn trai" của Katy. Tuy vậy, chuyện Selena say đắm trong vòng tay Orlando và tình tứ lên xe ra về cùng nhau ở quán bar vẫn khiến nhiều người thực sự khó hiểu.

Hoài Vũ