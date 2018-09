Katy Perry gửi thư làm hòa với Taylor Swift, kết thúc 6 năm hận thù

Hai nữ ca sĩ Mỹ từng có 'trận chiến' căng thẳng từ năm 2012, thậm chí còn sáng tác các ca khúc 'đá đểu' nhau.

Tối 8/5, Taylor Swift chia sẻ trên Instagram bức thư Katy Perry gửi cho cô cùng cành ô liu biểu tượng cho sự hòa giải, hòa bình. Taylor viết dòng chữ "Cảm ơn Katy" kèm hình trái tim màu hồng thể hiện rằng cô rất cảm kích trước thiện chí làm lành của Katy Perry.

Thư làm hòa của Katy gửi tới Taylor Swift.

Taylor thổ lộ, cô nhận được thư của Katy ngay trước khi lên sân khấu biểu diễn concert đầu tiên trong tour diễn vòng quanh thế giới Reputation tại Arizona: "Tôi chỉ vừa vào phòng thay đồ và tìm thấy bức thư cùng cành ô liu. Điều này có ý nghĩa rất nhiều với tôi".

Lá thư mở hé, cho thấy những dòng tâm sự Katy đã gửi cho Taylor: "Xin chào người bạn cũ. Tôi đã suy ngẫm rất nhiều về những thông tin hiểu lầm trong quá khứ và những cảm xúc không hay giữa chúng ta. Tôi thực sự muốn xóa bỏ mọi thứ. Tôi chân thành xin lỗi... Bad Blood (mâu thuẫn - cũng là tên bài hát của Taylor Swift) đã kết thúc. Katy xin lỗi Taylor".

Ca khúc "Bad Blood" của Taylor Swift

Ca khúc "Bad Blood" của Taylor Swift Trước đây, Taylor từng viết ca khúc Bad Blood và quay MV đầy bạo lực để "dằn mặt" Katy Perry vì đã cướp dàn vũ công của cô vào năm 2012. Trong cuộc phỏng vấn trên Rolling Stones, Taylor kể tội Katy "phá hoại tour diễn" của cô và gọi Katy là "kẻ thù". Khi đó, Katy Perry đã đáp trả Taylor bằng câu tweet đầy ẩn ý ám chỉ sự thâm độc giả nai của công chúa nhạc đồng quê: "Cẩn thận với Regina George đang trong lốt một con cừu...". Regina George là cô nàng ghê gớm trong bộ phim nổi tiếng Mean Girls.

Mối hiềm khích giữa hai người đẹp vẫn tiếp tục âm ỉ nhiều năm, cho đến đầu năm 2017, Katy Perry trả đũa Taylor bằng ca khúc Swish Swish. Trả lời phỏng vấn, Katy thẳng thắn cho rằng Taylor chính là người khơi mào thù hận. Giọng ca The Roar giải thích: "Tôi đã cố nói chuyện với cô ấy về điều đó (mối bất hòa) nhưng cô ấy không nói gì với tôi... Tôi đã cố làm điều đúng đắn bất cứ khi nào có thể. Mọi thứ đã lắng xuống và rồi cô ấy lại viết một ca khúc về tôi. Tôi đã tự nhủ: Được thôi, thú vị đấy, đó là cách cô muốn giải quyết ư? Gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy!".

Ca khúc "Swish Swish" của Katy Perry được cho là đá đểu Taylor

Ca khúc "Swish Swish" của Katy Perry

Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn sau đó, Katy Perry tuyên bố rằng cô muốn chấm dứt "mọi ân oán" với Taylor Swift và xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Taylor Swift không buồn phản hồi nhưng vài tháng sau cô tung ca khúc Look What You Made Me Do để vạch tội mọi kẻ thù trong showbiz và ở đó, người hâm mộ có thể thấy thấp thoáng cả bóng dáng của Katy Perry. Ca khúc End Game trong album mới The Reputation của Taylor cũng được cho là nhắm vào Katy với câu: "Kể cả khi đã chôn chặt những cái rìu, tôi vẫn giữ bản đồ nơi tôi chôn chúng".

Taylor Swift và Katy Perry sẽ nối lại tình bạn sau 6 năm hiềm khích.

Nhờ những nỗ lực làm hòa của Katy Perry, giờ đây Taylor Swift mới thực sự bỏ qua chuyện cũ. Người hâm mộ của hai nữ ca sĩ Mỹ có thể thở phào nhẹ nhõm vì mối xung đột căng thẳng 6 năm giữa hai mỹ nhân quyền lực của làng nhạc cuối cùng đã kết thúc.