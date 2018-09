Katy Perry chia tay John Mayer vì ghen tuông

Nguồn tin khẳng định trên tờ Nypost, nam ca sĩ đào hoa bị Katy 'đá' sau khi lộ những tin nhắn tình cảm trong điện thoại.

Jonn Mayer bị đồn tan vỡ tình yêu với Katy vì tính đào hoa.

Thông tin Katy Perry và John Mayer đường ai nấy đi gây bất ngờ người hâm mộ bởi chỉ vài ngày trước cặp sao vẫn còn quấn quýt bên nhau. Katy và John vừa trải qua ngày lễ tình nhân 14/2 cùng nhau và sau đó, nữ ca sĩ 28 tuổi được trông thấy đeo một chiếc nhẫn kim cương rất lớn. Chiếc nhẫn làm rộ tin đồn hai người đã đính hôn và chuẩn bị cho lễ cưới lãng mạn vào mùa hè tới.

Tuy nhiên, cuối tuần trước, đột ngột Katy bỏ rơi bạn trai để tới London và Milan một mình. Ngay sau đó, các nguồn tin khẳng định trên tờ Us và E!News, cặp sao đã chia tay "lặng lẽ và êm thấm". Các paparazzi cũng phát hiện John thuê xe tải tới chở đồ rời khỏi biệt thự của Katy.

Xe tải chở đồ rời khỏi nhà Katy Perry hôm đầu tuần.

Mới đây, tờ Nypost trích dẫn nguồn tin khẳng định rằng, nguyên nhân khiến Katy "rũ áo ra đi" dù yêu John tha thiết là bởi vì cô "đã phát hiện ra những tin nhắn của một vài cô gái gửi cho John". Những dòng tin mùi mẫn này đã khiến giọng ca The Roar nổi giận và quyết liệt đòi chia tay, chấm dứt cuộc tình mặn nồng kéo dài gần 2 năm.

Từ hôm đó, John Mayer từ biệt Los Angeles để trở về căn hộ độc thân ở New York. Anh được trông thấy lang thang một mình đến quán bar nhạc jazz ở phố Soho. Giọng ca Half of My Heart đã ở đó khá lâu và thảnh thơi ngồi thưởng thức những bản nhạc jazz cổ điển suốt tối 26/2.

John Mayer trở lại New York trong khi Katy đi chơi với bạn bè ở Los Angeles.

Vào tối 27/2, Katy thay đổi kiểu tóc và tản bộ đi ăn với bạn bè ở Los Angeles. Các tay săn ảnh chia sẻ rằng, nữ ca sĩ 28 tuổi trông khá u sầu và mệt mỏi trong lúc đi chơi.

Hoài Vũ