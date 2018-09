Katy Perry bị rách đũng quần trong khi livestream với fan

Khi hát bài "Swish Swish" - ca khúc được viết để đáp trả Taylor Swift, Katy đã thay đổi một số ca từ để thể hiện thiện chí làm hòa của cô với nữ đồng nghiệp. Thay vì câu "Don't you come for me", Katy hát "God bless you on your journey, oh baby girl". Một ngày trước đó, nữ ca sĩ chia sẻ rằng, cô đã sẵn sàng "tha thứ và xin lỗi" Taylor Swift vì những gì đã xảy ra giữa họ. Katy ngợi ca Taylor và bày tỏ: "Tôi yêu cô ấy rất nhiều".