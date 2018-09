Katy Perry bị đồn cấm các thí sinh American Idol hát ca khúc của Taylor Swift

Trên cương vị giám khảo, Katy không muốn scandal của cô và Taylor gây ảnh hưởng tới cuộc thi.

Katy Perry và Taylor Swift vốn bất hòa từ nhiều năm nay và dùng âm nhạc để đả kích nhau.

Nguồn tin từ chương trình American Idol tiết lộ với tờ Naughty Gossip, Katy Perry đã ra một "luật bất thành văn" là các thí sinh năm nay không được chọn bất kỳ bài hát nào của Taylor Swift. Nghe có vẻ như là vấn đề hận thù cá nhân nhưng kỳ thực, đây được cho là ý tốt của giọng ca The Roar.

"Katy muốn chương trình này là để kiếm tài năng âm nhạc mới chứ không phải là nơi diễn ra scandal giữa cô và Taylor. Nếu thí sinh nào đó hát một ca khúc của Taylor, mọi người sẽ chỉ để ý tới phản ứng của Katy chứ không phải người biểu diễn", nguồn tin giải thích. Người này cũng cho hay, Katy Perry đã tuyên bố "sẽ không có scandal trong chương trình Idol".

Mối bất hòa của Katy Perry và Taylor Swift vốn là tâm điểm chú ý của báo giới Hollywood suốt hè năm nay. Vào tháng 5, Katy phát hành single mang tên Swish Swish để đáp trả lại Taylor Swift - người từng viết bài Bad Blood và quay MV bạo lực đá đểu cô. Sau một loạt bài phỏng vấn tố cáo Taylor đã cố tình "khơi mào thù hận" mâu thuẫn giữa họ, Katy tuyên bố sẽ chấm dứt "mọi ân oán" tại đây và xin lỗi Taylor. Mọi việc tưởng như đã sóng yên biển lặng thì bất ngờ vào tháng 8, dư luận lại có dịp dậy sóng khi Taylor Swift tung ca khúc Look What You Made Me Do dằn mặt tất cả những kẻ thù của cô, trong đó tất nhiên có Katy Perry. Các fan của hai bên đều hiểu rằng, sẽ khó có ngày Taylor và Katy trở lại làm bạn bè như xưa.

Hai nữ ca sĩ từng là bạn bè thân thiết.

Katy Perry sẽ ngồi ghế nóng cuộc thi Thần tượng âm nhạc Mỹ mùa thứ 15 cùng hai danh ca Lionel Richie và Luke Bryan. Đây là lần đầu tiên cô làm giám khảo của cuộc thi và đã được trả khoản cát-xê khổng lồ 25 triệu USD. Chương trình sẽ phát sóng vào đầu năm 2018.