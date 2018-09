Katie Holmes lên tiếng trước tin đồn bí mật kết hôn

Nữ diễn viên bị đồn có bầu với tài tử Jamie Foxx và đã tổ chức lễ cưới hồi tháng 11.

Katie Holmes lần đầu lên tiếng xác minh thông tin liên quan tới cuộc sống riêng tư của cô. Trong cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times, phóng viên hỏi cô hiện "vẫn cô đơn" hay "đã bí mật kết hôn như mọi người đang đồn đại?". Katie liền mỉm cười đáp: "Không, tôi không kết hôn. Cảm ơn bạn đã hỏi".

Katie khẳng định chưa kết hôn với Jamie Foxx.

Sau khi ly hôn Tom Cruise, Katie luôn giữ kín chuyện đời tư. Bạn bè và nhiều nguồn tin đều khẳng định nữ diễn viên 37 tuổi đang hẹn hò với tài tử da màu Jamie Foxx. Cặp sao được cho là có mối tình bí mật suốt 4 năm nay. Tuy nhiên, cả hai đều chưa một lần lên tiếng xác nhận.

Trong cuộc phỏng vấn mới, Katie cũng không tiết lộ xa hơn về mối quan hệ tình cảm của cô. Bà mẹ đơn thân chỉ chia sẻ về bộ phim mới và cô con gái 10 tuổi Suri Cruise. Katie kể, bé Suri chính là người truyền cảm hứng để cô làm đạo diễn và đóng vai chính trong bộ phim All We Had - tác phẩm điện ảnh kể về cuộc sống và tình yêu của một người mẹ đơn thân lam lũ.

"Đó là bộ phim đầu tay của tôi và tôi muốn Suri luôn biết rằng con bé là nguồn cảm hứng đằng sau tất cả mọi thứ. Rất hy vọng bộ phim sẽ là thứ gì đó ý nghĩa khi con bé lớn lên. Tôi chỉ muốn Suri biết rằng con bé quan trọng đến mức nào", Katie tâm sự.

Trong suốt 5 năm từ khi ly hôn, Katie Holmes đã dành hết tình yêu và sự quan tâm tới cô con gái nhỏ bé Suri, bù đắp cho cô bé sự thiếu thốn tình cảm của cha.

Hoài Vũ