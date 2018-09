Katie Holmes hớ hênh vì váy ngắn cũn

Người đẹp ghi hình cho bộ phim mới có tên "All We Had" dựa trên cuốn tiểu thuyết đầu tay của Annie Weatherwax, kể về cuộc sống thăng trầm của một người mẹ đơn thân và cô con gái đang tuổi vị thành niên. Trong tác phẩm lần này, Katie đóng vai trò diễn viên chính kiêm đạo diễn phim.