Katie Holmes có cả đàn con với Ryan Reynolds

"Woman In Gold" do Katie Holmes thủ vai chính, kể về một phụ nữ tị nạn Do Thái nỗ lực khôi phục lại các tác phẩm nghệ thuật quý giá mà gia đình cô đã để lại. Bộ phim, dựa theo câu chuyện có thật, sẽ được công chiếu vào năm sau.