Katie Holmes bỏ 25.000 USD mỗi tháng thuê nhà ở cùng Suri

Hai mẹ con nữ diễn viên đến sống trong căn hộ sang trọng ở khu Chelsea, Manhattan.

Sau khi ly hôn tài tử Tom Cruise, Katie Holmes thuê một căn hộ ba phòng ngủ ở Chelsea, Manhattan với giá 12.500 USD một tháng ở cùng con gái trong vòng 2 năm. Đến tháng 8 năm ngoái, bà mẹ đơn thân quyết định mua nhà 3,7 triệu USD (gần 80 tỷ đồng) rộng 6.000 m2 ở Calabasas, Los Angeles, California và chuyển hẳn về đây sống. Tuy nhiên chưa đầy một năm, nữ diễn viên 36 tuổi lại tìm thuê căn penthouse sang trọng vẫn ở khu Chelsea trong thành phố New York. Theo nguồn tin trên New York Post, ngôi sao Woman In Gold đã mạnh tay chi 25.000 USD (hơn 540 triệu đồng) mỗi tháng để thuê nhà, đắt gấp đôi căn hộ cũ.

Căn hộ mới thuê của nữ diễn viên.

Được biết, nhà mới của Katie Holmes là một căn duplex sang trọng rộng 2.400 m2 với 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, được lắp đặt tiện ích đầy đủ. Ngoài ra còn có một sân thượng thiết kế như lounge, lung linh về đêm. Cửa sổ cũng được trổ khắp các phòng, view nhìn ra toàn cảnh Manhattan, bao gồm cả tòa nhà Empire State và Trung tâm Thương mại Thế giới.

Katie Holmes vốn nổi tiếng là một bà mẹ cưng chiều con gái hết mực. Minh tinh Hollywood luôn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho bé Suri. Dù bận rộn với công việc đóng phim, người đẹp vẫn dành thời gian đi chơi, mua sắm, đưa đón con đi học. Trong khi đó, chồng cũ Tom Cruise chưa hề gặp mặt Suri suốt gần một năm rưỡi với lý do lịch diễn dày đặc.

Katie Holmes và con gái đáp chuyến bay tới New York hôm 6/7.

