Kanye West tốn gần 2 triệu USD để cầu hôn Kim

Rapper chi gần 300.000 USD để thuê sân vận động, dàn nhạc sống và bỏ ra hơn 1 triệu USD để mua nhẫn kim cương tặng người đẹp.

Kim Kardashian hạnh phúc khoe nhẫn đính hôn bên cạnh Kanye West tại sân vận động AT&T.

Kanye West đã khiến Kim Kardashian ngộp thở sung sướng với màn cầu hôn hoành tráng của anh tại sân bóng chày AT&T Park ở San Francisco tối 21/10. Rapper lừng danh nước Mỹ không tiếc tiền đầu tư một không gian cực kỳ lãng mạn để làm vui lòng người đẹp. Ước tính số tiền Kanye đã bỏ ra sau sự kiện này là gần 2 triệu USD.

Theo trang E!News, Kanye đã thuê toàn bộ sân vận động với giá ít nhất là 200.000 USD. Anh mất thêm 20.000 USD để làm màn hình lớn chạy dòng chữ "Xin hãy cưới anh" và chiếu một số video của hai người. Rapper 36 tuổi cũng mời dàn nhạc sống khoảng 50 người với giá dao động từ 50.000 USD đến 80.000 USD. Dàn nhạc này từng chơi cho Kanye trong MV Knock You Down và Lana Del Rey trong ca khúc Young and Beautiful.

Dàn nhạc chơi khi màn hình hiện dòng chữ "Xin hãy cưới anh!".

Tuy nhiên, tất cả những khoản chi nhỏ này không đáng là bao so với số tiền hơn 1 triệu USD Kanye đã bỏ ra để mua nhẫn đính hôn cho Kim. Chiếc nhẫn kim cương 15 carat của hãng Lorraine Schwartz được các chuyên gia trang sức đánh giá là đẹp hoàn mỹ và hiếm có. Chuyên gia Michael O'Connor đoán giá của nó trên 2 triệu USD, nhưng đa số những người khác cho rằng, chiếc nhẫn có giá dưới 1,6 triệu USD. Đại diện của Lorraine Schwartz tiết lộ, Kanye West đã đưa ra ý tưởng thiết kế chi tiết để hãng tạo nên chiếc nhẫn đặc biệt này.

Nhẫn đính hôn của Kim.

Kim Kardashian hãnh diện khoe nhẫn đính hôn lung linh trên Twitter ngay sau khi được bạn trai quỳ gối trao cho cô. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên Kim được đeo nhẫn cầu hôn đắt giá như vậy. Hơn hai năm trước, cầu thủ Kris Humphries đã tặng cô chiếc nhẫn còn đắt đỏ hơn của Kanye. Chiếc nhẫn đó đính kim cương 20 carat được cho là có giá 2 triệu USD. Tuy nhiên, sau khi ly hôn, Kim đã trả lại cho Kris và chàng cầu thủ liền đem bán đấu giá.

Nhẫn đính hôn Kim từng được Kris Humphries trao tặng.

Hoài Vũ