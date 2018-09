Justin và Selena bình yên ngủ bên nhau ở studio

Cặp sao quấn quýt không rời suốt tuần này sau khi tái hợp.

Tối thứ 5 (19/6), Selena tới studio ở Los Angeles để thăm Bieber. Sau buổi thu âm, Justin tựa đầu vào vai "công chúa Disney" và hai người bình yên say ngủ khi xung quanh vẫn có một vài người bạn. Trông họ lại tình tứ và ngọt ngào như thuở ban xưa.

Người bạn chia sẻ hình ảnh Justin và Selena ngủ bên nhau tại studio.

Sau nhiều lần hợp tan, Justin Bieber và Selena Gomez đã quay về bên nhau từ đầu tháng 6. Bieber gián tiếp chia sẻ chuyện tái hợp với Selena bằng bức ảnh hai người âu yếm trên Twitter kèm theo dòng chú thích: "Tình yêu vô điều kiện". Chỉ vài phút sau, nam ca sĩ nhanh chóng xóa bức ảnh nhưng các fan đều hiểu rằng anh và Selena chưa thể rời xa.

Bức ảnh được Bieber đăng trên mạng xã hội vào đầu tháng 6.

Hôm 16/6, cặp đôi tham dự bữa tiệc sinh nhật của một người bạn là Alfredo Flores. Trong video được rapper Khalil tiết lộ, Selena và Justin đứng sát bên nhau xem pháo bông. Ngày hôm sau, cả hai cùng nhóm bạn dạo chơi trên bãi biển. Justin chở Selena trên chiếc xe ba bánh của anh: "Justin cực kỳ ngọt ngào với Selena và trông họ ngập tràn hạnh phúc, tình yêu", nguồn tin chia sẻ trên tờ Us.

Cặp đôi trong tiệc sinh nhật vào tối thứ 2.

Đến thứ 4, 18/6, đôi uyên ương tới một buổi học kinh thánh ở Los Angeles. Hai người ngồi cạnh nhau để nghe mục sư Judah Smith giảng đạo. Người bạn chia sẻ, Justin và Selena cư xử rất trìu mến với nhau trong suốt buổi học. Bieber sau đó cũng đăng trên Twitter bức ảnh mục sư Smith đang giảng giải kinh thánh.

Vô số nguồn tin khẳng định rằng Justin và Selena đã chính thức tái hợp. Dù nữ ca sĩ Come and Get It nhiều lần nói lời chia tay vì không chấp nhận được thói chơi bời của Bieber, cô vẫn không thể dứt tình hẳn vì còn yêu anh say đắm. "Cô ấy vẫn còn rất yêu Justin. Họ đã có quá nhiều kỷ niệm bên nhau nên Selena không dễ dàng xóa bỏ được những cảm xúc của mình", người bạn của cô tiết lộ trên tờ E!News.

Cặp đôi hẹn hò từ đầu năm 2011 và từng là một đôi uyên ương yêu nhau lãng mạn và cuồng say cho đến khi trục trặc vào cuối năm 2012.

Hoài Vũ