Justin Timberlake thắng lớn tại MTV Video Music Award

Danh sách các giải thưởng chính: Video của năm: Jutin Timberlake - Mirror

Video Hip-hop xuất sắc: Macklemore & Ryan Lewis ft Ray Dalton - Can’t Hold Us

Video Rock xuất sắc: Thirty Seconds To Mars - Up in the Air

Video Pop xuất sắc: Selena Gomez - Come and Get It

Nam ca sĩ có video xuất sắc: Bruno Mars - Locked Out of Heaven

Nữ ca sĩ có video xuất sắc: Taylor Swift - I Knew You Were Trouble

Video được biên tập xuất sắc: Jutin Timberlake - Mirror

Ca khúc của mùa hè: One Direction - Best song ever

Phối hợp xuất sắc: Pink và Nate Ruess - Just give me a reason

Đạo diễn video xuất sắc: Justin Timberlake - Suit & Tie

Michael Jackson Video Vanguard: Justin Timberlake