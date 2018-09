Justin Bieber và Selena Gomez ngọt ngào bên nhau như chưa từng tan vỡ

Selena đã chia tay The Weeknd sau 10 tháng hẹn hò trước khi quay lại với Justin. Dường như nữ ca sĩ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt với The Weeknd chứ không hề xảy ra xích mích. Các paparazzi chú ý rằng Selena vẫn diện chiếc áo khoác xanh mà The Weeknd từng mặc khi đi chơi với cô hồi tháng 9. Đó cũng là lần cuối cùng họ được trông thấy ở bên nhau.