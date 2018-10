Justin Bieber và hôn thê tìm mua nhà ở Los Angeles

Cặp uyên ương vừa đến xem biệt thự 9,5 triệu USD của ca sĩ Demi Lovato và biệt thự 7,9 triệu USD của Rihanna hôm 17/10.

Sau khi đăng ký kết hôn, Justin Bieber và Hailey Baldwin có lẽ rất cần có một tổ ấm thực sự ở Los Angeles - nơi Justin vẫn thuê nhà ở tạm nhiều năm nay. Bởi vậy chiều hôm thứ 4, 17/10, cặp đôi cùng nhau đi xem một loạt biệt thự đang rao bán.

Justin và Hailey ngắm nghía biệt thự của Demi Lovato.

Đầu tiên, Justin và Hailey đến biệt thự của đồng nghiệp Demi Lovato ở Hollywood Hills. Đây chính là nơi Demi bị sốc ma túy hồi tháng 7 khiến cô suýt thiệt mạng và vẫn đang phải điều trị trong trung tâm cai nghiện. Giọng ca Let It Go không muốn quay về nơi lưu giữ ký ức kinh hoàng đó nên cô đã quyết định bán ngôi nhà với giá 9,5 triệu USD (220 tỷ đồng).

Biệt thự của Demi Lovato Biệt thự của Demi Lovato

Sau khi đi thăm một vòng quanh biệt thự của Demi Lovato, Justin và vợ sắp cưới lại đến xem villa lộng lẫy của ca sĩ Rihanna ở Tây Hollywood. Theo X17, Riri chưa đăng bán nhà trên mạng nhưng cô sẵn sàng nhượng cho Bieber với giá cao. Giọng ca Diamond từng mua biệt thự này với giá 7,9 triệu USD (184 tỷ đồng).

Biệt thự của Rihanna Biệt thự của Rihanna

Cặp sao cũng đi xem một biệt thự triệu đô khác ở Los Angeles trong chiều qua. Hai người có rất nhiều lựa chọn và dường như họ vẫn chưa quyết định được mua cơ ngơi nào. Tuy nhiên cả hai đều muốn nhanh chóng tìm được tổ ấm mới trước khi kết hôn.

Cặp đôi bận rộn đi xem nhà suốt chiều thứ 4.

Nguồn tin chia sẻ: "Justin và Hailey muốn tìm một nơi có thể ở lâu dài. Họ vẫn có kế hoạch dành thời gian tại biệt thự 5 triệu USD bên hồ ở Canada nhưng vì công việc, hai người sẽ ở Los Angeles hầu hết thời gian. Bởi vậy cặp đôi muốn có một tổ ấm tại đây. Họ muốn mọi thứ ổn định trước khi bắt đầu cuộc sống gia đình và cả hai đều thích 'an cư' sớm nhất có thể".

Theo TMZ, Justin và tiểu thư 21 tuổi nhà Baldwin đã đi đăng ký kết hôn vào cuối tháng 9. Cặp sao dự định tổ chức lễ cưới vào tháng 1/2019.