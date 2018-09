Justin Bieber sung sướng phá kỷ lục MTV châu Âu

Nam ca sĩ tươi rói ôm 5 chiếc cúp sau lễ trao giải MTV châu Âu diễn ra ở Milan, Italy tối 25/10.

Bieber ẵm 5 chiếc cúp MTV châu Âu 2015.

Justin Bieber là người chiến thắng rực rỡ nhất tại lễ trao giải năm nay. Ngôi sao 21 tuổi giành giải thưởng ở các hạng mục Nghệ sĩ nam xuất sắc, Màn trình diễn khu vực Bắc Mỹ hay nhất, Màn kết hợp xuất sắc (Where Are You Now? với Skrillex và Diplo), Lượng fan lớn nhất (đánh bại One Direction) và Hình ảnh đẹp nhất tại lễ trao giải. Với chiến thắng lớn này, Bieber đã có tổng cộng 18 chiếc cúp MTV châu Âu, phá vỡ kỷ lục trước đó của rapper Eminem là 15 chiếc.

Những nghệ sĩ khác giành giải thưởng là Ed Sheeran, Nicki Minaj, One Direction, Rihanna, Macklemore & Ryan Lewis, Taylor Swift và Shawn Mendes. Kết quả dựa trên hơn nửa tỷ phiếu bầu của khán giả từ khắp thế giới.

Ca sĩ kiêm diễn viên Ruby Rose phun súng lửa khi làm MC của đêm trao giải.

Đêm trao giải MTV châu Âu diễn ra hoành tráng tại thủ đô Milan của Italy, được truyền hình trực tiếp trên 60 kênh của MTV trên toàn cầu. Nam ca sĩ người Anh Ed Sheeran và nữ ca sĩ Australia Ruby Rose đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình, gây ấn tượng với nhiều "chiêu trò" độc đáo và vui nhộn. Tại lễ trao giải, khán giả cũng được chứng kiến những màn biểu diễn hấp dẫn - những ca khúc hit mới nhất của các nghệ sĩ như Justin Bieber (Where Are You Now?), Macklemore & Ryan Lewis (Downtown), Andrea Bocelli (Time To Say Goodbye), Pharrell Williams (Freedom)...

Danh sách giải thưởng MTV châu Âu 2015:

Ca khúc hay nhất: Bad Blood của Taylor Swift ft Kendrick Lamar.

Nghệ sĩ nhạc pop xuất sắc: One Direction

Nữ nghệ sĩ xuất sắc: Rihanna

Nam nghệ sĩ xuất sắc: Justin Bieber

Màn trình diễn trực tiếp xuất sắc: Ed Sheeran

Màn trình diễn mới xuất sắc: Shawn Mendes

Video xuất sắc: Macklemore & Ryan Lewis “Downtown”

Nghệ sĩ rock xuất sắc: Coldplay

Nghệ sĩ Alternative xuất sắc: Lana Del Rey

Nghệ sĩ hip hop xuất sắc: Nicki Minaj

Nghệ sĩ electronic xuất sắc: Martin Garrix

Nghệ sĩ đột phá: Shawn Mendes

Màn kết hợp xuất sắc: Justin Bieber, Skrillex, Diplo “Where Are You Now?”

Nghệ sĩ có nhiều fan nhất: Justin Bieber

Nghệ sĩ có hình ảnh đẹp nhất: Justin Bieber

Nghệ sĩ có sân khấu trình diễn đẹp nhất: Ed Sheeran tại V Festival ở Hylands Park, Anh 2014

Nghệ sĩ có màn trình diễn hay nhất ở Bắc Mỹ: Justin Bieber tại Canada

Ngệ sĩ có màn trình diễn hay nhất ở Latin: Anitta ở Brazil

Nghệ sĩ có màn trình diễn hay nhất ở châu Âu: Marco Mengoni ở Italy

Nghệ sĩ có màn trình diễn hay nhất ở châu Phi/ Ấn Độ: Diamond Platnumz ở châu Phi

Nghệ sĩ có màn trình diễn hay nhất ở châu Á: Jane Zhang ở Trung Quốc

Nghệ sĩ có màn trình diễn hay nhất ở Australia: 5 Seconds of Summer

Hoài Vũ