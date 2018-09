Justin Bieber: 'Selena là nguồn cảm hứng của tôi'

Nam ca sĩ 21 tuổi thừa nhận, Selena vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh.

Mặc dù kết thúc mối tình nhiều lần hợp tan với "công chúa Disney" từ tháng 10 năm ngoái nhưng giọng ca Baby thừa nhận, Selena vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh. Đặc biệt, chính cô là nguồn cảm hứng cho sản phẩm âm nhạc mới của Justin.

Justin thừa nhận vẫn chưa quên được Selena.

Trò chuyện trong talkshow On Air with Ryan Seacrest hôm 2/4 nhân dịp sắp ra mắt album hợp tác cùng rapper da màu Kanye West, Justin tiết lộ: "Hầu hết cảm hứng sáng tác đều xuất phát từ Selena. Chúng tôi đã có một mối quan hệ lâu dài, đau khổ cũng như hạnh phúc đều đã nếm cả. Bởi vậy, tôi muốn truyền tải tất cả những cung bậc cảm xúc ấy thành lời ca tiếng hát".

Nhiều người cho rằng, sản phảm lần này nhằm mục đích đáp trả ca khúc trữ tình da diết The Heart Wants What It Wants mà Selena Gomez phát hành hồi tháng 11 năm ngoái. Justin không xác nhận mà chỉ chia sẻ: "Selena gợi cảm hứng cho tôi và nó được thể hiện qua rất nhiều ca khúc trong album này. Tôi chỉ muốn tạo ra một tác phẩm tuyệt vời nhất. Một điều gì đó thực sự gần gũi và xoa dịu được trái tim tôi. Tôi đã trải qua nhiều chuyện trong những năm qua. Tôi thực sự muốn thể hiện tất cả qua album mới”.

Justin cũng cho biết, anh đang cố gắng để thay đổi lối hành xử tiêu cực trước đây và bận rộn đến mức không có thời gian để tìm kiếm bạn gái: "Tôi đang độc thân và tôi hài lòng với điều đó". Chia sẻ với USA Today cách đây ít ngày, Justin giải thích: "Vào thời điểm này, tôi chỉ tập trung vào bản thân. Tôi sẽ chỉ đến với ai sau khi chắc chắn 100% tôi muốn ở bên người đó. Đó phải là cô gái mà tôi có thể tin tưởng, dựa vào được. Giới showbiz này thật phức tạp, tôi chỉ muốn có một người để chia sẻ".

Cặp đôi thưở còn mặn nồng.

Justin Bieber và Selena Gomez chính thức chia tay sau khi nữ ca sĩ phát hiện bạn trai vui vẻ bên chị em nhà Kim Kardashian, đặc biệt là người mẫu 17 tuổi Kendall Jenner. Hiện tại, ngôi sao Disney rất hạnh phúc bên bạn trai tin đồn, DJ Zedd cũng như bận rộn với dự án phim mới. Trong khi, Justin không ít lần bị bắt gặp thân mật với nhiều siêu mẫu trẻ.

Trần Quỳnh