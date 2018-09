Justin Bieber ôm fan nữ chụp ảnh dù đang ở bên người yêu

Những năm trước, giọng ca "What Do You Mean?" rất dị ứng với việc mọi người xin chụp ảnh cùng và thường phớt lờ lời đề nghị đó. Thời yêu Selena Gomez, Justin cũng tỏ ra khó chịu mỗi khi cô thoải mái chụp hình với fan. Tuy nhiên hơn một năm trở lại đây, Justin đã thực sự mở lòng với người hâm mộ.