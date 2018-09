Justin Bieber: 'Nhiều người muốn thấy tôi thất bại'

Nam ca sĩ tự nhận nền công nghiệp giải trí luôn khắc nghiệt khiến anh gặp không ít rắc rối.

Justin Bieber vốn được mệnh danh là nam ca sĩ lắm tài nhiều tật. Năm vừa qua anh không ngừng xuất hiện trên mặt báo với những scandal liên quan tới sử dụng cần sa, lái xe khi say rượu, lái xe quá tốc độ, quấy rối hàng xóm... Tuy nhiên không thể phủ nhận, thời gian gần đây, giọng ca Baby đã dần chứng minh cho mọi người thấy sự trưởng thành không chỉ ở ngoại hình mà còn ở tính cách. Ngôi sao 21 tuổi miệt mài lao động nghệ thuật, liên tục tung ra các sản phẩm âm nhạc mới đồng thời nỗ lực cải thiện hình ảnh trong mắt người hâm mộ.

Bieber mặc giản dị tới chương trình của Elvis Duran hôm 27/8.

Trò chuyện trên sóng radio cùng Elvis Duran hôm 27/8, bên cạnh việc giới thiệu về ca khúc sắp phát hành mang tên What Do You Mean?, Justin cũng chia sẻ suy nghĩ của bản thân về những điều đã qua trong cuộc sống. Anh tự nhận mình là một người nhạy cảm và dễ bị tổn thương vì quá tin người: "Tin tưởng một ai đó thật khó, đặc biệt là đối với tôi. Tôi thường đặt niềm tin vào một người mà đáng ra họ không hề xứng đáng và rồi nhận lấy sự tổn thương. Tôi khá nhạy cảm nên để mặc mọi chuyện diễn ra theo ý nó. Dần rồi tôi cũng biết cách nhìn nhận ai là người tốt ai là người xấu. Tuy nhiên, đừng để bất kỳ ai phá hỏng niềm tin của bạn để rồi phải tiếc nuối khi từ chối trao cơ hội cho những người đến sau".

"Vẫn còn rất nhiều người tốt bụng và tuyệt diệu. Họ luôn khuyến khích bạn, yêu quý bạn và không bao giờ phán xét bạn. Tuy nhiên, đôi lúc tôi vẫn thấy bế tắc vì không gặp được những người như thế. Giờ tôi chỉ muốn ở cạnh những ai luôn ủng hộ, nâng đỡ tôi và chấp nhận con người thật của tôi. Bởi, trong nền công nghiệp giải trí vô cùng khắc nghiệt này, có không ít người chỉ muốn nhìn thấy tôi thất bại", Justin giãi bày.

Nhìn lại những bê bối trước đây, chàng ca sĩ không khỏi tiếc nuối nhưng thổ lộ vẫn luôn cho phép bản thân mắc sai lầm: "Có thể tôi là một tấm gương xấu, nhưng với tôi, tôi vẫn sẽ làm những điều này cho đến khi tôi tự nhận ra mình không nên làm. Đó là cách để tôi học hỏi và tôi tự thấy bản thân trở nên tốt đẹp hơn sau những lỗi lầm đã qua". Khi được hỏi liệu có muốn thay đổi điều gì trong quá khứ, Justin liền trả lời: "Có lẽ tôi nên tránh xa Miami" (Miami là nơi ngôi sao nhạc pop bị bắt hồi đầu năm ngoái vì tội lái xe trong khi say rượu và có dấu hiệu chống đối người thi hành công vụ).

Nam ca sĩ tự nhận mình là một người nhạy cảm và cả tin.

Kết thúc chương trình, MC Elvis đề cập tới chuyện tình cảm của giọng ca Where Are You Now. Justin dí dỏm giới thiệu về cô bạn gái mới: "Vâng. Tôi đang yêu... Tên cô ấy là Esther. Esther là cô cún cưng mới của tôi. Cô ấy rất đáng yêu và có bộ lông mượt mà. Cô ấy luôn khiến tôi cười".

Trần Quỳnh