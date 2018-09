Justin Bieber nghiện nặn mụn trứng cá

Nam ca sĩ 23 tuổi không mấy bận tâm với những nốt mụn trên mặt bởi anh thích được nặn chúng.

Gần đây Justin Bieber thường xuất hiện với gương mặt đầy mụn. Theo Radar Online, giọng ca "What do you mean" không những không quan tâm đến vấn đề này mà còn thường xuyên ăn vặt, khiến làn da của anh ngày một tệ hơn.

Justin Biber xuất hiện trong buổi gặp mặt fan Australia hồi giữa tháng 3.

"Anh ấy thích nặn mụn và xem phản ứng của mọi người ra sao. Justin có thể được tặng cả một lô mỹ phẩm trị mụn Proactiv nếu muốn, nhưng anh ấy không cần".

Không những không quan tâm tới vẻ ngoài của mình, nam ca sĩ 23 tuổi còn có sở thích kỳ quặc. "Justin cũng thích nặn mụn của người khác", nguồn tin của Radar Online cho biết.

Thảo Nhi