Justin Bieber lén lút rời hộp đêm cùng người mẫu 18 tuổi

Tối muộn hôm 8/9, Justin Bieber lọt vào tầm ngắm của paparazzi khi đang rời khỏi hộp đêm Up and Down ở New York. Giọng ca "Baby" mặc cả cây đen, đội mũ sùm sụp. Bắt gặp ống kính của cánh săn ảnh, anh chàng nhanh chóng lấy mũ áo trùm kín đầu.