Justin Bieber khoe ảnh hôn vợ sắp cưới

Mặc cho mụn trứng cá 'nổi loạn' đầy trên mặt, Bieber muốn khoe niềm hạnh phúc bất tận khi ở bên Hailey Baldwin.

Vào ngày cuối tuần, Justin Bieber chia sẻ lên Instgram bức ảnh "khóa môi" cháy bỏng của anh và vị hôn thê Hailey Baldwin. Bức ảnh đen trắng, dường như được chụp vào một buổi hẹn hò ban đêm của cặp đôi. Khoảnh khắc ấy, hai người như quên hết thế gian và chỉ tận hưởng tình yêu say đắm bên nhau.

Justin đăng ảnh hôn Hailey Baldwin.

Bức ảnh ngọt ngào này nhanh chóng nhận được 6,6 triệu lượt 'Like' cùng hàng nghìn lời bình luận của các fan. Từ lần công bố đính hôn hồi tháng 7 đến giờ Justin mới lại đăng ảnh tình tứ bên Hailey.

Cặp sao vừa trải qua kỳ nghỉ dài ở London, Anh. Justin Bieber vẫn chưa vội quay lại công việc mà dành hết thời gian hẹn hò và chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân. Nam ca sĩ 24 tuổi và người mẫu 21 tuổi đã đi đăng ký kết hôn hồi tháng 9 và lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào đầu năm tới.

Justin Bieber chèo thuyền ở London Fan chia sẻ video Justin Bieber và Hailey chèo thuyền ở London

Để chuẩn bị cho tổ ấm hạnh phúc tương lai, Justin đã tậu biệt thự nguy nga 5 triệu USD ở Ontario, Canada quê hương anh. Tháng trước, Justin và Hailey cũng dạo quanh Los Angeles tìm mua nhà ở thành phố này. Trước đây, giọng ca As Long as You Love Me chỉ đi thuê nhà trong khi Hailey Baldwin có một căn hộ riêng ở New York.