Justin Bieber gây sốc với ảnh khỏa thân giữa thiên nhiên

Nam ca sĩ lắm tài nhiều tật chia sẻ trên Instagram bức hình không mảnh vải che thân.

Justin Bieber vốn nổi tiếng là nam ca sĩ có sở thích khoe cơ thể mọi lúc mọi nơi. Hoàng tử nhạc pop dường như đang muốn chứng tỏ sự trưởng thành không chỉ trong âm nhạc mà cả trong phong cách cá nhân. Cách đây vài giờ, Justin Bieber bất ngờ công khai chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh nude được chụp trên một con thuyền trong chuyến du ngoạn Australia. Ngôi sao 21 tuổi với tư thế không mảnh vải che thân, đứng quay mặt lại và đang chỉ tay về phía hòn đảo trước mặt. Giọng ca Baby chú thích ngắn gọn: "Nhìn kìa".

Justin vô tư khỏa thân giữa biển.

Ngay sau khi đăng tải, bức hình đã nhận được gần 800.000 lượt like và hàng trăm nghìn bình luận trái chiều, cả khen và chế giễu. Dù nhiều lần chụp ảnh ngực trần, quần tụt, khoe đồ lót nhưng đây là lần đầu tiên bạn trai cũ của Selena Gomez đăng ảnh nude táo bạo. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, nhờ nỗ lực tập luyện, thân hình của Justin ngày một rắn chắc và cường tráng.

Cách đây hơn một tuần, Justin Bieber vừa cho ra mắt MV mới mang tên Where Are You Now, gần trùng với thời điểm tung MV Good for You của Selena. Video mới của Bieber có nhiều góc quay độc đáo, nghệ thuật và nhận được nhiều phản hồi tích cực của fan. Hiện tại, ngôi sao nhạc pop đang dành thời gian đi du lịch nghỉ xả hơi và tiệc tùng cùng bạn bè.

Justin Bieber trong kỳ nghỉ ở Australia với bạn bè.

Trần Quỳnh