Justin Bieber chuyển nhà vì xung đột với hàng xóm

Nam ca sĩ 19 tuổi vừa đi thuê nhà ở thành phố Atlanta và rao bán biệt thự gần 6 triệu USD ở Los Angeles.

Justin Bieber và những người hàng xóm trong khu đô thị ở Calabasas đã xảy ra không ít vụ cãi vã, kiện tụng trong hai năm qua. Nguyên nhân là vì những người dân ở đây không thể chịu nổi tiếng ồn từ những bữa tiệc thác loạn trong biệt thự của Bieber hay thái độ ngông nghênh của anh. Đỉnh điểm của xung đột là vụ điều tra Bieber ném trứng sang nhà bên cạnh gây thiệt hại 20.000 USD vào tháng 1.

Sau những rắc rối này, Bieber đã bỏ nhà đi du lịch suốt một tháng qua. Nam ca sĩ cũng tới thành phố Atlanta để tìm nhà mới. Theo các nguồn tin, giọng ca Baby đã đi xem biệt thự lộng lẫy 11 triệu USD vào tuần trước. Tuy nhiên sau một hồi đắn đo, Bieber đã quyết định đi thuê nhà.

Ngôi nhà đi thuê của Justin Bieber.

Nguồn tin khẳng định trên TMZ, Bieber vừa chuyển đồ đến biệt thự ở Atlanta. Ngôi nhà này thuộc sở hữu của nhà sản xuất âm nhạc Dallas Austin - người từng giúp Michael Jackson thu âm nhiều ca khúc như They Don't Care About Us. Biệt thự rộng 500m2, gồm 4 phòng ngủ và có hình dáng độc đáo trông như con tàu vũ trụ.

Hiện tại, Justin cũng đang rao bán biệt thự ở Calabasas (Los Angeles). Theo TMZ, nam ca sĩ đã lên kế hoạch sẽ tậu hai ngôi nhà mới ở Los Angeles và Atlanta để sống ở cả hai nơi. Bieber sẽ thực hiện album hip hop mới của anh tại thành phố Atlanta.

Hoài Vũ