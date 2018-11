Nam ca sĩ 24 tuổi vừa khoe với 102 triệu fan trên Instagram kiểu đầu đinh mới, bỏ ý định 'nuôi tóc dài tới chân'.

Hôm 30/10, Justin Bieber khiến các fan vô cùng ngỡ ngàng và có phần hụt hẫng khi đăng ảnh đã "xuống tóc". Bieber không chỉ cắt ngắn mà còn mạnh tay cạo trụi. Trong bức ảnh chia sẻ trên Instagram Stories, giọng ca What Do You Mean mỉm cười trước gương, có vẻ rất hài lòng về kiểu đầu mới.

Justin khoe đầu mới, tạm biệt kiểu tóc "cái bang" anh đã nuôi gần một năm nay.

Người hâm mộ vốn đã quen với mái tóc vàng dài bờm xờm của Justin Bieber suốt nhiều tháng nay. Hồi tháng 5, anh từng chia sẻ hình ảnh mái tóc rủ quá tai kèm theo tuyên bố: "Tóc dài nhưng tôi không quan tâm và bộ ria mép của tôi cũng đẹp phết. Tôi sẽ nuôi tóc dài đến ngón chân".

Justin từng nửa đùa nửa thật tiết lộ kế hoạch nuôi tóc dài đến chân.

Hồi tháng 2, Hollywood Life từng đưa tin Justin Bieber đang tham gia trò cá cược nuôi tóc với bạn bè. Nguồn tin tiết lộ khi đó: "Justin đang nuôi tóc dài và anh ấy bị trêu chọc rất nhiều vì mái tóc bù xù của mình. Mọi người so sánh Justin với diễn viên Owen Wilson và anh ấy thích điều đó. Justin cho rằng thật thú vị vì Owen là một trong những diễn viên hài yêu thích của anh ấy".

Tuy nhiên dường như Justin đã dần thay đổi ý định sau khi hẹn hò, đính hôn rồi chuẩn bị làm đám cưới với Hailey Baldwin. Vào tháng 8, Hailey từng hộ tống Justin vào salon ở New York để tỉa lại tóc tai cho gọn gàng hơn. Gần đây, nam ca sĩ cũng chăm chỉ cạo râu, búi tóc và ăn mặc chỉn chu hơn khi đi chơi với vợ sắp cưới.

Justin Bieber bất ngờ cạo đầu, từ bỏ ý định 'nuôi tóc dài tới chân' Justin Bieber với kiểu đầu mới khi đi chơi ở Florida hôm 30/10