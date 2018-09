Justin Bieber bật khóc trong concert tưởng nhớ các nạn nhân vụ đánh bom

Justin Bieber cùng nhiều ca sĩ đã tham gia đêm nhạc "One Love Manchester Concert" trên sân Emirates Old Trafford Cricket Ground tại Manchester tối 4/6. Concert do nữ ca sĩ Ariana Grande tổ chức để tưởng nhớ và quyên góp tiền ủng hộ các nạn nhân trong vụ đánh bom khủng bố ở sân vận động Manchester Arena vào ngày 22/5.