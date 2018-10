Nam ca sĩ không ngừng vuốt má vợ và ghé sát đầu thủ thỉ trong khi đậu xe trên đường phố Los Angeles cuối tuần qua.

Justin Bieber âu yếm Hailey Baldwin trong xe hơi Justin Bieber vỗ về vợ yêu

Mặc dù quấn quýt bên nhau suốt ngày từ tháng 6 đến nay, dường như Justin Bieber và Hailey Baldwin vẫn cảm thấy chưa đủ. Cặp đôi luôn dành cho nhau những ánh mắt tình tứ, những cử chỉ âu yếm mỗi khi ở cạnh nhau. Khi lái xe đi chơi vào thứ bảy ở Los Angeles, Justin dừng lại bên đường, vỗ về Hailey. Anh dịu dàng vuốt lên má cô, sau đó cụng đầu thủ thỉ. Dường như người đẹp 21 tuổi đang buồn về chuyện gì đó nhưng Justin Bieber đã khiến cô vui trở lại.

Cử chỉ ngọt ngào của Justin Bieber dành cho vợ trong xe hơi hôm 6/10.

Theo TMZ, Justin Bieber đã đăng ký kết hôn với Hailey Baldwin vào ngày 13/9 tại Phòng hôn nhân ở New York. Giọng ca What Do You Mean khóc khi nói với Hailey: "Anh muốn kết hôn với em, cưng à". Justin đã giới thiệu với mọi người Hailey là vợ, tuy nhiên cặp sao sẽ chỉ chính thức thông báo với người hâm mộ khi tổ chức lễ cưới trước sự chứng giám của mục sư vào năm tới.

Đám cưới của cặp đôi được cho là sẽ diễn ra vào tháng 1/2019 tại biệt thự mới của Justin ở Ontario, Canada hoặc ngoại ô New York. Hiện tại, cả hai đều rất kín tiếng về chuyện cưới xin và vẫn đang tận hưởng những kỳ nghỉ ngọt ngào bên nhau.