Justin Bieber ấp ủ điều bất ngờ 'siêu lãng mạn' cho Selena

Giọng ca 'Boyfriend' bị đồn đang có kế hoạch chinh phục lại trái tim cô bạn gái xinh đẹp.

Chuyện tình "trẻ con" của cặp Justin và Selena luôn gây nhiều chú ý, kể cả khi nó đã kết thúc.

Chuyện tình cảm của Justin Bieber và Selena Gomez luôn là một ẩn số với khán giả và dù cặp đôi đã chia tay được một thời gian dài, rất nhiều fan vẫn tin rằng hai người "có duyên nợ". Theo tờ HollywoodLife, giọng ca Boyfriend thực chất vẫn rất yêu Selena Gomez và đang ấp ủ một kế hoạch "siêu lãng mạn" để một lần nữa chinh phục trái tim người đẹp.

Một nguồn tin tiết lộ, Justin Bieber sẽ mang đến một bất ngờ lãng mạn và ngọt ngào cho Selena trong đêm mở màn tour diễn Revival của cô vào 6/5 này. Nguồn tin chia sẻ: "Có vẻ Justin sẽ làm điều gì đó như gửi hàng tá hoa mà cô ấy thích tới phòng thay đồ, hoặc thứ gì đó hài hước mà chỉ hai người biết với nhau chẳng hạn. Bieber muốn Selena hiểu rằng dù không thể trực tiếp có mặt ở đó, anh ấy vẫn luôn hiện diện".

Justin Bieber và Selena Gomez khi còn yêu nhau nồng say.

Tờ E! News hôm 5/5 cũng đưa tin, bức hình Justin Bieber và Selena Gomez hôn nhau đang nhận được hơn 3,5 triệu lượt like trên Instagram - lượng like nhiều nhất, vượt qua cả bức "kết tóc hình trái tim" của Kendall Kardashian. Tấm ảnh được Bieber đăng lên ở thời điểm anh và bạn gái đã chia tay, nhưng điều thú vị là Selena cũng vào like bức hình ngay khi bạn trai cũ đăng tải.

Mặc dù đã không còn chung lối, Justin Bieber và Selena Gomez tuyên bố họ vẫn là hai người bạn, và theo một nguồn tin, cặp đôi thi thoảng vẫn liên lạc với nhau.

Nguyễn Hương