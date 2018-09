Julia Roberts không thể lý giải nụ cười 'vạn người mê'

'Người đàn bà đẹp' từng 'đốn' tim biết bao khán giả với nét cười rạng ngời cuốn hút.

Đã đi qua thời nhan sắc lộng lẫy khi bước sang tuổi 47, gương mặt đã lộ nhiều vết nhăn nhưng Julia Roberts vẫn quyễn rũ với đôi mắt biết nói, nụ cười ngọt ngào, bừng sáng. Xuất hiện trên tạp chí Allure tháng 10, khi phóng viên muốn cô lý giải về nụ cười lôi cuốn của mình, Julia cho biết: "Thật sự là không thể. Tôi không biết phải lý giải như thế nào. Tôi cười theo cách tự nhiên thôi. Hãy nhìn nụ cười ấy mà xem, dù cười rạng rỡ hoặc không cười, tôi đều không thể giả tạo...".

Julia Roberts rạng rỡ trên tạp chí Allure.

Minh tinh thổ lộ, có thể nụ cười phản chiếu tâm hồn lạc quan của cô: "Tôi là một người rất yêu đời và chân thành. Tôi luôn tin vào tương lai tươi đẹp phía trước và luôn tìm thấy niềm vui sống".

Julia đang có gia đình hạnh phúc bên chồng - nhà quay phim Danny Moder và 3 đứa con. Nhiều tin đồn cho rằng, nữ diễn viên và chồng đã trục trặc cả năm nay vì bất đồng tài chính. Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên chia sẻ về bạn đời "đầu gối tay ấp" 13 năm qua: "Nơi bình yên nhất thế gian là khi có anh ấy ở bên".

Ngôi sao "Pretty Woman" vẫn quyến rũ dù sắp bước sang tuổi 50.

Không chỉ là bạn "chung phòng", Julia và ông xã còn làm việc cùng nhau trên trường quay phim. Bộ phim mới của Julia, Secret in Their Eyes, cũng do Danny Moder làm quay phim chính. Nữ diễn viên chia sẻ về trải nghiệm trên trường quay cùng chồng khi cô diễn những cảnh nhiều cảm xúc: "Tôi không biết liệu mình có thể diễn thành công nếu không có anh ấy ở cự ly gần với tôi như vậy".

Julia và Danny từng "bén duyên" khi gặp gỡ trên trường quay phim The Mexican năm 2000. Lễ cưới lãng mạn diễn ra hai năm sau ngày gặp gỡ. Cặp đôi lần lượt sinh cặp song sinh Finn, Hazel hiện 10 tuổi và cậu con trai Henry 8 tuổi.

Julia Roberts bên chồng (ngoài cùng bên trái) và 3 nhóc tỳ vào tháng 8.

Hoài Vũ