Jolie vội vã đi quay phim sau đám cưới

Phim "By the Sea" của Jolie đánh dấu sự tái hợp của cô và Brad Pitt trên màn ảnh rộng. Cặp sao đóng một đôi vợ chồng rạn vỡ tình cảm đã tìm cách hâm nóng tình yêu bằng kỳ nghỉ ở biển. Theo nguồn tin tiết lộ trên tờ Us, trong phim sẽ có một vài cảnh giường chiếu nóng mắt của Angelina và Brad.