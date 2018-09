Jolie và Brad Pitt thường viết thư tình khi xa nhau

'Bà Smith' tiết lộ, bạn đời đã gửi rất nhiều bức thư viết tay cho cô trong thời gian cô ở Australia làm đạo diễn phim.

Angelina và Brad luôn mặn nồng trong suốt 10 năm yêu nhau.

Angelina Jolie và Brad Pitt đã có khoảng thời gian dài xa nhau vào năm ngoái khi Jolie làm phim Unbroken ở Australia còn Brad đóng phim Fury ở London. Khoảng cách không khiến tình cảm rạn vỡ mà còn tăng thêm sự lãng mạn cho cặp sao.

Angelina thổ lộ trên tạp chí Australia's TV Week: "Anh ấy đã ủng hộ tôi từ xa theo một cách khá lãng mạn. Chúng tôi thường tưởng tượng, anh ấy đang ở trong nhà hát ở châu Âu còn tôi trong nhà hát ở Thái Bình Dương. Chúng tôi đã viết những bức thư tình gửi cho nhau. Những bức thư kết nối chúng tôi và khiến cả hai luôn nhung nhớ về nhau. Chúng tôi chỉ cách xa vài tháng và đã sớm đoàn tụ".

Tình yêu của Brad Pitt làm động lực giúp Angelina vượt qua rất nhiều khó khăn trong thời gian đó. Minh tinh 39 tuổi vừa chăm sóc 6 nhóc tỳ vừa làm đạo diễn bộ phim Unbroken tại một số vùng biển ở Australia. Đến tháng 2 năm nay, cặp sao cùng hoàn thành các dự án của mình và Brad đã tới xứ chuột túi đón cả gia đình về Los Angeles, Mỹ.

Gia đình Jolie-Pitt đoàn tụ ở Los Angeles sau nửa năm xa cách.

Hiện tại, "ông bà Smith" càng có nhiều thời gian gắn bó bên nhau hơn bởi hai người đang cùng nhau chuẩn bị cho bộ phim mới By The Sea. Cặp đôi đảm nhiệm vai chính trong phim - một cặp vợ chồng quyết định đi nghỉ ở biển để cứu vãn cuộc hôn nhân đứng trên bờ vực đổ vỡ. Dự án mới này do chính Jolie viết kịch bản và làm đạo diễn.

Hoài Vũ